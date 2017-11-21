В Душанбе прошел открытый турнир по гладким скачкам. Победу в главной гонке, где разыгрывался автомобиль «Мерседес», одержал жеребец «Шарк». Его владелец – Анушервони Рустам, сын мэра Душанбе Рустам Эмомали.

На столичном комплексе «Наврузгох» в минувшую субботу состоялись соревнования по гладким скачкам, посвященные Году молодежи и Дню президента Таджикистана. В конных состязаниях приняли участие более 39 лошадей английской, таджикской и туркменской пород, представляющие коневодческие хозяйства страны и отдельных личностей.

Скачки проводились на дистанциях 1600, 2000 и 2500 метров, в 7 этапов.

Погода выдалась солнечной, и наблюдать за состязаниями скакунов пришли более 5 тысяч зрителей.

"Конными состязаниями увлекаюсь давно, - рассказывает житель Душанбе Ислом Маликов. – Раньше соревнования здесь проводились неорганизованно, условий для зрителей почти не было, да и сами лошади содержались в старых сараях. Беговая дорожка – трек был больше похож на огород. Помню, как-то на соревнованиях здесь споткнулся об камень и покалечил ногу очень сильный и быстрый жеребец «Генерал». Было жаль смотреть на мучения животного. Сейчас, к счастью, все поменялось к лучшему – и для зрителей и для лошадей. Вот, даже привел своих внуков, пусть любуются".

Житель Вахдата Рустам пришел на «Наврузгох» не просто "поглазеть" на скакунов.

"Я совмещаю приятное с полезным. Тут же, на ипподроме действует букмекерская контора.Я хорошо знаком с жокеями, знаю многих коней, их возможности. Поэтому часто делаю ставки, и нередко выигрываю", - говорит он довольным голосом.

И вот, на старт вышла первая группа наездников-жокеев. При выборе жокея хозяева скакунов учитывают не только его победы и профессионализм, но и вес, ведь чем он меньше – тем легче лошади. Тяжеловесный жокей может замедлить старт и значительно снизить скорость коня. Но таких на скачках не наблюдалось.

Жеребцы, будто чувствуя старт, с нетерпением топтались и кружились на месте, взволнованно оглядываясь по сторонам.

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Первым победителем на расстоянии 1600 метров среди двухлеток стал скакун по кличке «Приз» из Файзабада (жокей – Шохрух Ятимов). Его результат – 1 минута 48 секунд. Вслед за ним финишировали «Бомдод» и «Баглан».

Среди двухлеток английской породы лучший результат показал «Паймон» из Душанбе (1 мин.38 сек.. Жокей – Фирдавс Саломов). В призовую тройку также вошли столичные скауны «Горизонт» и «Валетта».

Далее на старт вышли красавцы-ахалтекинцы. Первым в этой категории стал «Гулру» из Худжанда (жокей - Рамазон Юнусов) с результатом 1 минута 58 секунд. Вслед за ним финишировали столичные скакуны «Маренго» и «Виол».

На четвертом этапе 1600 метровой дистанции лучшим был жеребец таджикской породы «Звезда» из Рогуна (жокей – Бегиджонзода Рахматшо) с результатом 1 мин.54 сек. Немного отстали от победителя «Гамбит» из Душанбе и «Байрам» из Файзабада.

Для трехлетних жеребцов было выбрано расстояние в 2000 метров. Его первым преодолел еще один представитель конезавода Файзабада – «Энергетик» с наездником Рустамом Зухуровым. Результат – 2 минуты 10 секунд.

«Гулхон» из Худжанда и «Гургон» из Вахдата финишировали соответственно вторым и третьим.

Чем старше возраст, тем длинее расстояние скачки. Четырехлетние скакуны таджикской породы соревновались на 2400 метровой дистанции. Здесь лучший показатель у опытного бойца «Гандикапа» из Ховалинга (2 мин. 52 сек., жокей – Умед Мирзоев). В призовую тройку вошли также «Вибралон» и «Адекват». Оба – из Файзабадских конюшен.

Наконец, настало время для розыгрыша суперприза – автомобиля мерседес.

На дистанции 2000 метров вышли 6 скакунов-трехлеток английской породы. Оторвавшись от преследователей еще в начале забега, первым финишную черту пересек столичный жеребец по кличке «Шарк» (жокей Фирдавс Саломов). Его результат – 2 минуты 04 секунды. Вторым был «Эпсон Б» из Душанбе, а третьим – «Баракат» из Файзабада.

Все призеры по окончании турнира получили медали, дипломы и денежные призы от организаторов соревнований.