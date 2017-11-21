С 1 декабря по всей территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) будет введено бесплатное образование сроком на 15 лет, сообщает CA-News со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Согласно «Положениям о порядке реализации бесплатного образования на высшей ступени средней школы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», опубликованному на днях, с 1 декабря в СУАР полностью вводится бесплатное образование в старших классах школ в данном регионе.

Как сообщает Синьхуа, стоимость обучения, учебников и плата за проживание будут отменены в общей сложности для 857,2 тысяч учеников, обучающихся в средних школах, а также в средних профессиональных учебных заведениях в Синьцзяне.

Дополнительные субсидии будут предоставляться студентам из малообеспеченных семей.

Синьцзян стал первым провинциальным регионом Китая, в котором введено бесплатное образование.

Ранее бесплатное образование появилось в округе Хотан, Аксу, Кашгар и Кызылсу-Киргизском автономном округе южной части СУАР.