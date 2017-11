Smuggling of 5 tons of coal from Kyrgyzstan was suppressed by the employees of the Regional Department of the Customs Service of Tajikistan in Sughd region, the press service of the customs service of the republic reports.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд