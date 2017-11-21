Экспортно-импортный банк Индии заинтересовался налаживанием взаимодействий с таджикскими коммерческими банками. В поле зрения индийского банка находятся «Спитамен Банк» и «Ориёнбанк».

Глава Эксимбанка Индии Равиндранат Менон на встрече с руководством Национального банка Таджикистана в Душанбе отметил, что в настоящее время изучаются возможности налаживания сотрудничества с ЗАО «Спитамен Банк» и ОАО «Ориёнбанк», передает пресс-служба НБТ.

Он подчеркнул, что в будущем Эксимбанк Индии может профинансировать один из рассматриваемых банков для кредитования таджикских производственных предприятий и индийских компаний, работающих в Таджикистане.

Эксимбанк Индии создан при содействии правительства этой страны в 1982 году, в первую очередь, для поддержки внешнеторговых операций, а также индийского малого и среднего бизнеса.

Образованному в 2013 году «Спитамен Банку» пророчат быстрый рост. Акциями данного банка в полном объеме владеет компания «Спитамен Иншуренс», которую связывают с близкими к высшему руководству страны людьми. Возглавляет этот банк известный в Таджикистане банковский менеджер Ниёзмурод Саидмуродов, некогда руководивший ныне проблемным «Агроинвестбанком».

Главой «Ориёнбанка» является Хасан Асадуллозода, являющийся шурином президента Таджикистана Эмомали Рахмона.