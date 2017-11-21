Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября подписал указ о повышениис 1 декабря размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, сообщает Газета.uz.

Документ принят «в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан республики в условиях либерализации валютной политики».

Размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий повышаются в среднем в 1,15 раза.

Новые минимальные размеры:

заработной платы — 172240 сумов в месяц (сейчас — 149775 сумов);

пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — 336880 сумов в месяц (292940);

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 206720 сумов в месяц (179755).

Все виды надбавок и доплат к зарплате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной зарплате, с 1 декабря должны производиться от определенного указом размера минимальной зарплаты.

Хозрасчетным предприятиям и организациям предписано производить повышение размеров зарплаты за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

До этого минимальный размер зарплаты повышался с октября 2016 года, тогда повышение также составило в среднем 15%.