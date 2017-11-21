Родные задержанного антикоррупционным ведомством Таджикистана в середине октября физического учредителя топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаева сообщили «АП» о том, что около 100 сотрудников компании обратились в правоохранительные органы страны с заявлением о том, что они не получили зарплату за последние три месяца

Родственники Раджабали Одинаева недоумевают: как можно выплатить зарплату сотрудникам «Умед-88», если на имущество компании и ее расчетные счета в банках наложен арест.

«Одинаев не раз заявлял, что готов вернуть государству полученный кредит с процентами и другие финансовые обязательства, если его выпустят из-под стражи под подписку о невыезде», - заявили родственники.

По их словам, на сегодняшний день сотрудниками антикоррупционного ведомства страны проводится ревизия финансово-экономической деятельности компании «Умед-88».

«Нам сообщили, что после завершения ревизии уголовное дело в отношении Р. Одинаева и И. Ибрагимова будет направлено в суд», - заключили родственники.

Ранее сообщалось, что Раджабали Одинаев и Идибек Ибрагимов готовы за счет продажи имущества компании и личного имущества полностью погасить полученный в Минфине кредит в размере 171 миллиона сомони с учетом процентов.

«Задержанные в средине октября антикоррупционным ведомством республики физический учредитель топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаев и директор компании Идибек Ибрагимов готовы за счет продажи имущества компании и личного имущества полностью погасить полученный кредит в размере 171 миллиона сомони с учетом процентов», - заявил в интервью «АП» адвокат задержанных Абубакр Кулматов.

По его словам, кроме вышеназванных лиц, на сегодня никто из сотрудников компании «Умед-88» больше не задержан.

«Только племянник Р. Одинаева – Саидмумин Одинаев, который официально является учредителем компании, находится под подпиской о невыезде», - сообщал ранее адвокат.

Он назвал сообщения некоторых СМИ о том, что в отношении его подзащитных возбуждено уголовное дело по фактам контрабанды и незаконного получения кредита, не обоснованными.

«В отношении Одинаева и Ибрагимова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Таджикистана - 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», - сообщил Кулматов.

Он также заявил, что до момента ареста Р. Одинаева и И. Ибрагимова компания «Умед-88» вернула Минфину свыше 33 миллионов сомони.

«На сегодняшний день «Умед-88» готова немедленно направить на строительство Рогунской ГЭС бензин на общую сумму свыше 3,5 миллионов сомони», - отметил адвокат.

«Раджабали Одинаев, его коллеги, родственники неоднократно заявляли и заявляют, что готовы вернуть всю сумму полученного кредита с процентами Минфину, но взамен просят следствие отпустить их под подписку о невыезде», - заявил адвокат.

Кулматов также заявил, что еще в июне прошлого года Высший экономический суд Таджикистана оценил имущество компании «Умед-88» в более чем 173 миллиона сомони, «и, по просьбе Минфина, наложил на него арест».

«После наложения ареста на имущество компании можно было и не арестовать его руководителей», - считает адвокат.

Напомним, 23 октября антикоррупционное ведомство Таджикистана официально подтвердило задержание руководства компании «Умед-88». Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и хищении средств полученного государственного кредита в особо крупном размере.

Как сообщалось на сайте Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе против коррупции, 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88 подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором «Рогунская ГЭС» выступает в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - заемщиками.

Подписанный документ предполагает предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом».

Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении антикоррупции также сообщалось, что директор ООО «Умед-88» Идибек Ибрагимов, по предварительному сговору с учредителем компании Раджабали Одинаевым и другими ответственными лицами, незаконно получили государственный кредит в особо крупном размере.

«Воспользовавшись своими служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения, руководство «Умед-88» занималось нецелевым использованием полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае-июне 2015 года были направлены на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк», - отмечалось в заявлении антикоррупции.

Таким образом, в отношении Раджабали Одинаева и Идибека Ибрагимова и других ответственных лиц (не уточняются, - ред.) возбуждено уголовное дело по статьям 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере), 264, часть 2 (незаконное получение кредита) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РТ.

Руководство компании «Умед-88» было задержано еще 14 октября, сразу после критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями.

Президент тогда заявил, что «Министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании «Умед-88» средства в размере 170 миллионов сомони». И эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству, заявил президент.

Средства, по словам Эмомали Рахмона, компания получила по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%, - ред.).

Глава государства назвал такие действия сотрудников Минфина «безответственными», отметив, что по предоставлению этих средств «нет сведений». Он поручил привлечь к ответственности виновных.

На следующий день после заявления главы государства со всех автозаправочных станций «Умед-88» сняли вывески с названием компании.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

До прошлого года «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика», находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны. В этом году «Умед-88» была исключена из этого списка в связи со снижением ее доли на рынке.