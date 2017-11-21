Среднеазиатские диалекты арабского языка — разновидности арабского языка, находящиеся на грани исчезновения и распространённые среди арабов Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Эти диалекты были языком для множества оседлых и кочевых общин среднеазиатских арабов, которые обитали в районе Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, Сурхандарьи (совр. Узбекистан), Хатлонской области (совр. Таджикистан) и в некоторых районах современного Афганистана, сообщает в материале СААN.

Первые арабы появились в Центральной Азии в VIII веке во время арабских завоеваний. С тех пор большинство среднеазиатских арабов жили в изолированных сообществах и не поощряли смешивания с местным населением вплоть до конца 60-х годов XX века, что позволило арабскому языку сохраниться до этого времени. Но во время СССР среднеазиатским арабам Узбекистана и Таджикистана пришлось отказаться от кочевого образа жизни, они стали смешиваться с узбеками, таджиками и туркменами. В настоящее время на среднеазиатском арабском языке говорят только в нескольких селах. Ещё в 1980-е годы сообщалось, что носителями этого языка являются в основном пожилые люди.

Один из специалистов в изучении среднеазиатских диалектов арабского языка — профессор Гурам Чиковани, директор Центра изучения арабских стран и исламского мира в Свободном университете Тбилиси.

Чиковани собирает лингвистические материалы в Бухарской и Кашкадарьинской областях Узбекистана с 80-х годов и опубликовал четыре монографии и более 50 научных статей по арабам Центральной Азии, их истории, культуре, языку, фольклору и этнографии. В 2002 году в Тбилиси он опубликовал «Центральноазиатские арабские диалекты. (Фонология, Грамматика, Словарь) на грузинском языке и множество статей на английском, арабском и русском языках, опубликованных в Англии, Австрии, Италии, Испании, Польше, Мальте, Марокко, Сирии, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре и России (Москва, Санкт-Петербург).

Профессор Чиковани с арабами Центральной Азии с сайта CААN

Как арабы пришли в Центральную Азию?

Основываясь на проведенном нами исследовании в Бухарской и Кашкадарьинской областях, можно предположить две хронологически различные волны арабской миграции:

Заселение прямых предков арабов Кашка-Дарьи в этом регионе могло произойти в VII-X вв., исходя из приведенных ниже аргументов:

- Жители кишлака Джейнау сохранили устную традицию заселения своих предков в первые века хиджры;

- Исторические источники свидетельствуют о существовании арабов в Кашкадарьинском регионе Центральной Азии в VII-XII веках.

- Арабы, живущие в современной Кашка-дарье, и те, кто поселился здесь в VII-X вв., связаны друг с другом, пишет Аль-Истахри, причем большинство арабов, населяющие этот регион, в настоящее время связывают свое происхождение с арабским племенем Курайш.

- Сравнение кашкадарьинского диалекта с бухарским диалектом на уровне лингвистических данных доказывает, что арабский язык Кашка-дарье более архаичен и имеет большее сходство с классическим арабским, что можно объяснить их географической и лингвистической изоляцией от остального арабского мира.

Прямые предки бухарских арабов, возможно, поселились в нынешнем районе Гиждуван в 14 веке. Это можно предположить на основе следующего:

- Согласно устной традиции, предки бухарских арабов были поселены в Средней Азии Тамерланом;

- Лингвистический анализ бухарского диалекта показывает некоторые диалектические явления, которые являются общими для арабских диалектов, не засвидетельствованные в литературных источниках до 14 века.

Арабы Кашка-дарья 1 /5

В Бухаре как дома: Сохранение языка и традиций

На бухарском диалекте говорят жители деревень Джаргари, Чагдарья, Шоханбег, Гиджуванская область, Бухарская область, а также деревня Арабхана Вобендского района, в то время как на диалекте кашкадарьинского арабского говорят в кишлаках Джейнау и Камаши, Бешкенде, на северо-западе Карши. Согласно нашему наблюдению на месте, на бухарском диалекте говорят примерно 3000 человек в данном кишлаке в настоящее время, тогда как до 1500 человек знают кашкадарьинский арабский. В то же время, арабское население в жилых районах значительно превышает число носителей языка.

Среднеазиатские арабские диалекты (арабские диалекты Бухара и Кашка-дарья) относятся к восточной группе арабских диалектов. Они предлагают чрезвычайно богатый материал с точки зрения изучения языковых контактов. В этом отношении особенно важны речевые контакты языков с разной структурой на уровне отношений семитского (арабского), индоевропейского (таджикского, афганского (дари)) и тюркского (узбекского, туркменского) языков.

Арабы Бухары 1 /3

Бухарский и кашгадарьинский арабские диалекты лингвистически отличаются от других арабских диалектов. Они считаются независимыми группами арабских диалектов. Существует также различие между этими двумя диалектами, поэтому иногда арабы Бухары и Кашка-Дарья не понимают друг друга и предпочитают говорить друг с другом на узбекском или таджикском языке. Языковое различие между этими двумя диалектами может быть объяснено различными миграционными волнами из разных частей арабского мира в разное время, как было упомянуто выше. Вот почему мы обнаружили разницу в фонетике и морфологии, а также в лексике. В то же время на кашкадарьинский диалект в Джеинау в основном влияет узбекский язык. Что касается бухарского арабского диалекта, то в основном там присутствует влияние таджикского языка.+

Среднеазиатские арабы не имеют письменной литературы на арабском или кириллице, они не знают арабской письменности.

Среднеазиатские арабы в культурном отношении в основном ассимилированы с местным населением, но они сохраняют свой язык и зарабатывают на жизнь традиционной деятельностью арабов (овцеводство, арабское ремесло). Почти у всех есть корова, овцы и ослы. Они также активно занимаются сельским хозяйством. Они вступают в брак друг с другом. Женщины вяжут арабские традиционные ковры.

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Сто лет исследований арабов региона

Основу для изучения диалектов Центральной Азии заложили в 1930-х годах академик Г. Церетели («Арабские диалекты в Средней Азии») и профессор И. Винников («Язык и фольклор бухарских арабов» — в этом труде собрано 67 текстов, записанных со слов информаторов-арабов из кишлаков Джогари и Арабхана в возрасте 25—64 лет).

Акад. И. Крачковский сыграл важную роль в открытии арабских диалектов в Центральной Азии. Он считал это «величайшим научным открытием, свидетельствующим об определенной революции в арабской диалектологии». Также мы должны отметить труд Г. Церетели за демонстрацию существования двух разных диалектов — Бухары и Кашка-Дарьи в результате его первой научной миссии в Среднюю Азию в 1935 году. Н. Юшманов, Н. Ниберг, В. Фишер, О. Ястров и К. Верстих также посвятили значительные работы среднеазиатскому арабскому языку. В Багдадском университете изучаются центральноазиатские арабские диалекты иракским ученым доктором Мудхафер абд Руми.