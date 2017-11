Since the beginning of next year, Tajikistan plans to restore the interrupted supply of natural gas from Uzbekistan five years ago. Appropriate verbal agreements already exist, at present the gas distribution company of Tajikistan finds out the need of the country's industrial enterprises in "blue fuel", after which it will be possible to speak specifically.

