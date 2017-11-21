Контрабанда 5 тонн угля из Кыргызстана пресечена сотрудниками Регионального управления Таможенной службы Таджикистана по Согдийской области, сообщает пресс-служба таможенной службы республики.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ, сотрудники таможни остановили на территории Согдийской области Дж.Расуловского района автомашину марки "ЗИЛ". Грузовиком управлял 32-летний житель Б.Гафуровского района. В кузове автомобиля таможенники обнаружили 5 тонн угля из Кыргызстана.

Было установлено, что груз он приобрел у неизвестного лица кыргызской национальности на территории Дж.Расуловского района, и хотел перевезти уголь через границу без таможенных документов.

По данному факту возбуждено дело об ст. 579 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, сообщает Таможенная служба.