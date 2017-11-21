В Узбекистане подготовили тренеров, которые научат сельских жителей правильно принимать туристов. Об этом 20 ноября сообщается на сайте Госкомтуризма республики, пишет ИА Фергана.

17 ноября состоялось вручение сертификатов курсантам двух потоков – собственно тренерам и региональным представителям. Им предстоит научить сельчан создавать так называемые гостевые дома.

Гостевые дома планируется открывать в рамках проекта Европейского Союза «Усиление сельского и экотуризма через бизнес-ассоциации для устойчивого экономического развития в Центральной Азии». Смысл программы состоит в создании туристической инфраструктуры в отдаленных местностях азиатских стран, где нет гостиниц и не развита культура гостеприимства в его западном понимании. Предполагается, что зарабатывать на туристах смогут сами сельчане, если научить их правильно воспринимать приезжих.

Первые шаги по реализации проекта в Узбекистане уже были предприняты. В августе 2017 года Госкомтуризм призвал жителей Ташкентской области открывать гостевые дома. В тот же месяц эксперты Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана провели несколько тематических тренингов в Сурхандарьинской области. Однако до сих пор речь шла о разрозненных инициативах, а не о систематическом обучении.

Сейчас на тематических туристических сайтах можно увидеть список примерно полутора десятков действующих в Узбекистане гостевых домов.

Фото с сайта Asia-travel.uz Так, например, выглядит гостевой дом «Джумагуль-опа» в деревне Ухум Джизакской области.

В начале ноября правительство Узбекистана своим постановлением разрешило использовать для размещения туристов автофургоны, трейлеры и другой наземный транспорт, приспособленный для ночлега.

Теперь за это будет взиматься такой же туристический сбор, как при размещении в гостинице или пансионате. Одновременно правительство разрешило операторам, которые организуют туристические поездки на машинах или автобусах за пределами населенных пунктов, вместо временной прописки туристов предоставлять властям их списки с паспортными данными, маршрутом и местами ночевки. Ранее требование временной прописки затрудняло автотуры (другие туристы получают временную прописку в гостиницах).

9 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на внеочередной сессии Самаркандского областного Кенгаша (совета) народных депутатов, что туристическая отрасль в несколько раз прибыльнее хлопковой. По словам президента, с начала 2017 года туристы принесли Самаркандской области 480 миллиардов сумов ($59,6 млн), а фермеры региона заработали за тот же период лишь 52 миллиарда. Мирзиёев отметил, что хлопководческий потенциал ограничен, а туристический – безграничен.