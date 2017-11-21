Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял 20 ноября в столичном Дворце нации верительные грамоты новоназначенных в Душанбе послов восьми стран мира.

Президенту верительные грамоты вручили новоназначенные послы ФРГ - Найтхар Хёфер-Виссинг, Бельгии - Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаел, Румынии - Чезар – Маноле Армяну, Эстонии - Хейти Маймес, Канады - Николя Бруссо, Мексики - Жозе Алфонсо Зегбе Камарена, Аргентины - Иван Иванишевич и Чили - Родриго Хосе Нйето Матурана, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента РТ 1 /15

Эмомали Рахмон поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Таджикистане.

Он заявил, что Таджикистан с первых дней достижения своего независимости выступает за налаживание созидательных связей со всеми государствами мира.

Эмомали Рахмон выразил надежду, что новоназначенные послы будут служит укреплению взаимовыгодного сотрудн6ичества своих государств с Таджикистаном.

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