Ежегодно страны Европы, Кавказа и Центральной Азии проводят Международную конференцию по упрощению процедур торговли между государствами. В этом году она прошла в Черногории, в городе Будва, и в ней приняли участие наши специалисты при поддержке Проекта IFC по торговой логистике в Центральной Азии.

Целью поездки было узнать, с какими проблемами сталкиваются страны, пытающиеся упростить процедуры торговли на приграничных пропускных пунктах.

В Таджикистане есть много приграничных пунктов пропуска с Афганистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем.

По словам начальника ветеринарного отдела приграничного пункта пропуска «Дусти» Турсунзадевского района (ППВП) Олимшо Собирова, упрощение процедур торговли на границе облегчило бы перевоз груза из одного государства в другое.

«Наша ветеринарная служба также отвечает за ветеринарный контроль на автомобильных пунктах пропуска, - пояснил он. - На конференции в Будве мне посчастливилось побеседовать с коллегами из других стран. Впечатляет уровень их ветеринарной службы на приграничных пунктах. Что характерно, многие страны мира на приграничных пунктах имеют единую базу данных поступающих грузов. У них давно успешно действуют современные лаборатории, где специалисты-ветеринары в случае возникновения сомнений берут пробы с подозрительных грузов, проводят анализ и тут же определяют степень их годности для получения разрешения на их ввоз в страну. Тем самым экономится время и оперативно идет выдача документов для импортеров».

Другой участник конференции, директор GLOBALINK LOGISTICS Манучехр Касымов, рассказал о выступлениях скандинавских работников таможенной службы.

«На протяжении более 50 лет в странах Скандинавии четко и слаженно действует таможенная служба, которая постоянно работает над упрощением процедур торговли, - говорит он. - Например, между Швецией и Норвегией действует единая система приграничных таможенных пунктов. То есть за очень короткий срок транзитный груз, как в морских портах, так и наземным путем, пересекает границы этих государств.

Их службы уже заранее проинформированы о перевозке груза, на который имеются оформленные таможенные документы, необходимый сертификат, документ об оценке стоимости, состоянии груза и его соответствии таможенным требованиям, о сопровождении дальнейшего движения груза, ну и другие документы. Представьте, как это облегчает процедуры таможенных перевозок, как экспорта, так и импорта груза!»

Вместе с тем, как выясняется, с внедрением единой службы нужна и складская логистика, а именно: организация процессов управления запасами. Сюда входят работы по организации склада, размещению в нем материалов, сырья, продукции или товаров, а также организация погрузочных и разгрузочных работ. Основные функции логистики - складирование и хранение товаров и сырья. Это главная функция любого склада, которая помогает до минимума снизить затраты времени и средств на всем пути движения товара к конечному потребителю - от выпуска продукции и до ее реализации.

Что сделано и что предстоит?

Сегодня таджикские эксперты поддерживают идею создания структуры скоординированного управления границами, что подразумевает интегрированный контроль товара при пересечении границ.

Благодаря усилиям правительства страны, а также серьезным финансовым вложениям со стороны различных международных финансовых институтов Таджикистану удалось создать необходимую инфраструктуру для осуществления полного контроля за пересекающими границу грузами и товарами. При этом следует отметить, что как донорские организации, так и государство продолжают уделять большое внимание внедрению механизмов, облегчающих и ускоряющих процедуры пересечения границы и таможенное оформление товара для последующего выпуска в свободное обращение.

Доступ к информации, автоматизация процессов, оптимизация и сокращение разрешительной системы для внешнеэкономической деятельности и разумное использование имеющихся ресурсов для обеспечения безопасности через эффективное использование системы управления рисками являются наиболее своевременными и актуальными механизмами, и Таджикистану стоит приложить больше усилий для их скорого внедрения.

Эксперты положительно оценивают своевременность начала реформ по делегированию полномочий; будут приглашаться представители уполномоченного органа для проведения соответствующих работ по обезвреживанию. Такая практика уже успешно применяется в Таджикистане в случае с радиационным контролем - сегодня именно таможенные служащие проводят эти процедуры от имени Агентства по радиационному контролю при Академии наук. Также в свое время Таможенной службой было принято решение исключить представителей Агентства «Таджикстандарт» из числа служб, представленных на пунктах пересечения границы. Практика доказала рациональность этого решения, так как оно не сказалось негативно на обеспечении безопасности импортируемого товара и при этом значительно облегчило процедуры прохождения грузов через границу.

Система управления рисками в таможенной службе – это базисный принцип современных методов таможенного контроля, который позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая при этом эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство участников внешнеторговой деятельности от излишнего бюрократического контроля. Конечно, если такие субъекты торговли соответствуют требованиям таможенного законодательства. Именно для таких субъектов законодательство должно предусматривать определенные преференции, которые должны вдохновлять их оставаться в так называемых «белых списках». Выгода для государства заключается в том, что излишнее внимание не будет уделяться добросовестным субъектам, а имеющиеся ресурсы будут направлены на инспектирование и контроль тех субъектов, которые входят в категорию высокого риска.

Также можно обеспечить унитизацию партий продукции, или, проще говоря, объединение мелких партий грузов в более крупные, чтобы сделать услуги доступными для небольших компаний и при этом снизить расходы на транспортную логистику. Во многих странах уже существует «зеленый коридор» для ввоза сельхозпродуктов.

Также надо развить транспортную инфраструктуру, создать автопарки, бензоколонки по международным стандартам.

О конференции

Конференция в Черногории, посвященная координации управления границами для улучшения сотрудничества между пограничными службами и частным сектором, а также ускорения перемещения товаров, прошла в рамках Программы поддержки упрощения процедур торговли (TFSP) Группы Всемирного банка и собрала более 60 заинтересованных сторон из 16 стран Европы и Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие представители таможенных органов, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных учреждений, министерств экономики и финансов и частного сектора. Обмен опытом, связанным с управлением границами и службами, а также обсуждение передовых методов и возможных решений могут существенно снизить затраты на торговлю в регионе ЦА. В 2017 году в Таджикистане вступило в силу Соглашение по упрощению процедур торговли (TFA), направленное на сокращение торговых издержек и оказание помощи странам в подключении к региональным и глобальным рынкам. Соглашение, в частности, требует, чтобы органы пограничного контроля стран-членов сотрудничали и координировали свою деятельность в целях содействия торговле.

В конечном счете повышение эффективности торговли через границы повысит конкурентоспособность региональных компаний, поможет созданию новых рабочих мест и ускорит экономический рост.