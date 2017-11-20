 

«Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян считают, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы силовиков, олигархов, чиновников и руководителей крупных компаний. Эти же категории населения, по мнению большинства опрошенных, являются социальной опорой для Путина, пишет Медуза.

18:18 25 январ

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Ответы на вопрос, интересы каких слоев населения выражает Путин, распределились следующим образом (респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому сумма превышает 100%):

  • силовики — 41%
  • олигархи — 31%
  • чиновники — 31%
  • руководители крупных предприятий — 25%

17% опрошенных заявили, что Путин выражает интересы всех россиян без исключения. 23% упомянули средний класс, 17% — простых людей, 15% — культурную и научную элиты, 12% — интеллигенцию.

Ответы на вопрос о социальной опоре Путина распределились похожим образом:

  • силовики — 51%
  • олигархи — 34%
  • чиновники — 31%
  • руководители крупных предприятий — 26%

14% опрошенных считают, что Путин опирается на все слои населения.

Опрос также показал, что, по мнению 42% россиян, Путин получает от своего окружения неполную и искаженную информацию о положении в стране. 16% считают, что от президента скрывают правду.

Результаты работы Путина на посту президента большинство россиян оценили положительно — он получил среднюю оценку семь по 10-балльной шкале. 17% опрошенных оценили работу Путина на десять баллов, 12% — на девять, 19% — на восемь, 15% — на семь.