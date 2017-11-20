Таджикская эстрадная певица Тахмина Ниязова претендует на участие в "Евровидении-2018". Однако, представлять на этом песенном европейском конкурсе она будет не Таджикистан, а Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире.

Певица рассказала "АП", что уже прошла первый тур, а сейчас проходит голосование второго тура: она исполнила кавер-версию Селин Дион Surrender.

«Кавер-версия была необходима, чтобы можно было сравнить мой голос с оригиналом. Также члены жюри могли оценивать вокальные данные», - отметила Ниязова.

По итогам голосования Ниязова может попасть в первую десятку претендентов от Сан-Марино. Проголосовать за певицу можно здесь.

«Я участвовала в фестивале "Макфест - 2017" в Македонии, и представляла там Таджикистан. Познакомившись с участниками, я узнала, что можно участвовать в "Евровидении" от какой-либо из европейских стран. Я решила попробовать, и прошла первый тур, сейчас второй тур на стадии завершения. Пока у меня положительные комментарии», - рассказывает певица.

Она не стала делиться, почему она выбрала именно Сан-Марино. Однако, Тахмина Ниязова рассказала, что попав в первую десятку, продюсеры из Сан-Марино начнут работать с каждыми из финалистов отдельно. Они напишут песню, выберут мелодию, подберут сценический образ. После начнется ротация песни по радиостанциям, будут организованы мини концерты с данной десяткой.

По итогам будет снято телевизионное шоу, после которого начнется смс-голосование граждан Сан-Марино. Победитель попадет на "Евровидение-2018" в Португалию.

Поэтому необходимо понять вокальные данные, чтобы писать песню под участника. Из-за этого также просят исполнить кавер-версию любого хита, рассказывает певица.

"Даже если я не попаду на само Евровидение, то опыт, который я наберу попав в эту десятку, бесценен", - отметила Ниязова.

Тахмина Ниязова таджикская эстрадная певица, является победительница конкурса «Пять звёзд. Интервидение» в 2008 году: онга набрала 216 баллов по сумме трёх дней конкурса, и обошла на один балл ближайших конкурентов. Она так же была награждена премией в номинации «Дебют Интервидения», как самая молодая участница.

Тахмина родилась в Душанбе, в творческой семье: она внучка Боймухамада Ниёзова.

Согласно инфоормации Википедии, в 2003 году в возрасте 14 лет Тахмина Ниязова стала самой юной победительницей конкурса «Звёзды нового века», в 2008 году она получила диплом на фестивале «Суруди сол — 2007» («Песня года — 2007»).

В 2012 году закончила работу над своим дебютным альбомом «Нози Ишк», в который вошли не только песни на таджикском, но и на памирских, русском и английском языках.

В декабре 2012 года Федерация за всеобщий мир (UPF) вручила диплом «Молодой Посол Мира» («Youth Ambassador For Peace»).

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