АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- На Центральном республиканском стадионе города Душанбе состоится игра ЦСКА «Памир» - «Истиклол». Начало в 15:00.

- В душанбинском бизнес-центре «Созидание» заработает первый в городе Co-working под названием «Пазл».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 НОЯБРЯ

Всемирный день телевидения.

1942 – Открытие Костахозского хлопкоочистительного завода (на территории нынешнего Бободжонгафуровского р-на Согдийской области).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 НОЯБРЯ

1925-2001 – родился актер театра и кино Заслуженный артист Таджикистана Махмуд Тохири.

1938 – родился литературовед Юсуф Акбарзода.

1951 – родился журналист Шогуни Назриев.

1952 – родился писатель-юморист Начмиддин Шохинбод.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 10-15 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 15-20 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 10-12 тепла.