Нормализация таджикско-узбекских отношений и привлечение заграничных инвестиций могут позволить правительству Таджикистана достроить Рогунскую ГЭС, считают аналитики Евразийского банка развития.

«Планы правительства РТ завершить строительство Рогунской ГЭС получили дополнительные импульсы. Наряду с нормализацией таджикско-узбекских отношений, привлеченные на международном рынке капитала средства в объеме 500 миллионов долларов США, могут позволить итальянскому подрядчику не только наверстать отставание от графика, но и завершить строительство первой очереди Рогунской ГЭС в течение 2018 года», - говорится в Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР.

Авторы доклада считают, что размещение правительством Таджикистана евробондов на международном рынке в сентябре этого года в целях привлечения средства для финансирования строительства Рогунской ГЭС может поддержать восстановление инвестиционного роста в ближайшей перспективе.

Таджикистан в поисках средств на строительство Рогуна разметил на международных рынках государственные облигации на сумму 500 миллионов долларов.

В конце сентября этого года Национальный банк Таджикистана сообщил, что таджикские облигации проданы инвесторам из США, Великобритании и стран Евросоюза и Азии.

Против возведения Рогунской ГЭС выступал Узбекистан во время бывшего президента Ислама Каримова.

Власти соседней страны утверждали, что с возведением этой ГЭС уменьшится сток рек, а также предупреждали об опасности экологической катастрофы в случае прорыва плотины ГЭС.

С приходом же к власти нового президента Узбекистана – Шавката Мирзиёева - позиция Ташкента к Рогуну несколько изменилась: глава МИД РУ летом этого года заявил, что Узбекистан не возражает против возведения Рогунской ГЭС, но при ее строительстве должны быть учтены и национальные интересы Узбекистана.

Достройкой Рогунской ГЭС на данный момент занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В октябре прошлого года она начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

Ожидается, что первая турбина будет сдана эксплуатацию в конце будущего года, а вторая - в начале 2019 года. За счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС.

Итальянская компания планирует завершить строительство Рогунской ГЭС в течение 13 лет. Стоимость строительства ГЭС - $3,9 млрд.

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