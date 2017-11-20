Кыргызстан описал половину протяженности границы с Таджикистаном и был готов подписать этот документ, сказал 20 ноября на итоговой пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев.

«У нас было всего одно условие — чтобы оставшаяся половина тоже потом оформлялась по этим же законам, по этим же принципам. И здесь почему-то уважаемого Эмомали Шарифовича Рахмона... рядом есть люди, которые очень давно работают, и совсем в других временах живут. Они его убедили, что половину мы подпишем по этим законам, а другую половину по другим. Это считай, что у костюма один рукав из одного материала, а другой — из другого. Это несерьезно. Там начали вылезать 26-й, 25-й год. Я посоветовал, вы зайдите тогда в 24-й год, когда вообще Таджикистана не было. Нельзя так. Жалко, что такие советники всегда находятся. Президенты тоже люди, вот он и поверил им. Жалко, конечно», - сказал он.

В этом вопросе, по словам А.Атамбаева, его позиция однозначна. «Я озвучиваю для будущего президента, для правительства еще раз. Если мы эту половину подписываем по таким-то законам, то и вторая половина должна идти по тем же», - сказал он.

По мнению президента, чем крепче становится Кыргызстан, тем легче эти вопросы будут решаться. «Поверьте мне. Тот же Таджикистан и Казахстан. В конце концов просто нам сейчас надо направлять усилия... Страну мы сохранили, она сейчас крепкая, народ единый. И сейчас нам надо быстрее поднимать экономику. Фундамент для этого заложен. Чем сильнее мы будем становиться, все эти вопросы снимутся буквально в ближайшие 5, пускай максимум 10 лет. И вопросов по границам не будет. Я надеюсь, конечно, что раньше. Мне, честно говоря, чуть-чуть не хватило. Там есть и очень большие козыри у нас», - добавил он.

На сегодняшний день, из 970 километров границы между двумя странами "несогласованными" остаются еще 450 километров общей границы.

Ранее глава Государственного комитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода сообщал журналистам, что "до настоящего момента завершены работы по делимитации и демаркации 519,9 километров границы с Кыргызстаном и подписаны соответствующие документы".

"Работы в этом направлении продолжаются, отставшая часть границы обсуждается на уровне Межправительственной комиссии», - добавил он.

Власти Таджикистана надеются завершить полную делимитацию и демаркацию границы с Кыргызстаном в ближащее время.