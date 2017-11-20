Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в пятницу, 17 ноября потребовал защитить архитектурные шедевры страны от плагиата, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Бердымухамедов отметил, что так как в стране возводятся уникальные по своему архитектурному воплощению объекты и здания, многие из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса, необходимо вносить в контракты с подрядчиками пункт, касающийся оформления соответствующего патента в целях защиты оригинальных разработок и идей от плагиата.

«В случае передачи проекта третьей стороне следует указать на неизбежную ответственность подрядчика и заказчика за нарушение патента», - отметил президент Туркменистана.

По словам главы государства, в Туркменистане возводятся уникальные по своему архитектурному воплощению объекты и здания, многие из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Глава государства отметил, что в случае передачи строительного проекта третьей стороне подрядчик, в соответствии с условиями патента, должен нести ответственность.

«Каждый подписываемый контракт должен в обязательном порядке включать вышеназванный раздел», - сказал Бердымухамедов, поручив работу по выдаче патентов вице-премьеру Гочмырату Мырадову, курирующему экономический блок.

Напомним, в Книгу рекордов Гиннесса были включены некоторые достопримечательности Ашхабад: самое большое в мире колесо обозрения закрытого типа, самый крупный в мире комплекс фонтанов, самый высокий в мире флагшток, самое большое в мире архитектурное изображение звезды (восьмиконечная звезда Огузхана — легендарного прародителя тюркских народов), аэропорт «Ашхабад» также вошел в Книгу рекордов Гиннеса, так как на крыше его здания установлены самые большие изображения гёлей (национальные орнаменты).