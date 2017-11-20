В среднем каждый работающий казахстанец должен банкам по потребительским кредитам по 447 тысч тенге, такие данные приводит CA-News со ссылкой на издание Ranking.kz на основе проведенного исследования. По данным Министерства национальной экономики РК, средняя зарплата во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге ($451).

В целом за год рынок розничного потребительского кредитования вырос на 15 процентов. Объем таких кредитов, выданных физическим лицам, к концу сентября 2017 года составил $8,7 млрд. Отмечается, что к концу сентября 2016 года объем потребительских кредитов, наоборот, уменьшался на 6,5 процента. Удельный вес потребительских кредитов, выданных физлицам, в общем объеме розничных кредитов увеличился за год с 61,2 процента до 64,4.

Уровень потребительской закредитованности за год к концу третьего квартала 2017 года вырос на 14,3 процента и составил ($1347) на одного наемного работника. Объем потребительской задолженности одного наемного работника перед банком составил 3 среднемесячные заработные платы (СЗП).

Среди регионов республики самым закредитованным остается Алматы. Объем потребительской задолженности одного наемного работника перед банком составил $3915 или 7,3 месячных оклада. Следом расположилась Мангистауская область - на одного работника потребительская задолженность составляет $1677, или 2,1 месячных оклада. Замыкает топ-3 Мангистауская область - $1530, или 1,8 месячных оклада, на одного наемного работника.