Таджикская алюминиевая компания допускает возможность приобретения узбекского природного газа только для изготовления анодов. При производстве же первичного алюминия компания будет использовать исключительно собственный газ, получаемый из угля, - сообщили «АП» в ТАЛКО.

«Российская объединенная компания «Русский алюминий» (РУСАЛ) планирует совместно с ТАЛКО организовать работу по производству анода. РУСАЛ считает важным, чтобы при производстве анодов использовался природный газ. На данный момент ведутся переговоры. Если будут достигнуты какие-то договоренности, может быть, мы обратимся к Узбекистану», - сказал руководитель информационно-аналитического департамента ТАЛКО Игорь Сатаров, комментируя «АП» возможности перехода таджикского алюминиевого завода на узбекский природный газ.

В апреле 2012 года Узбекистан прекратил поставки природного газа в Таджикистан.

«Мы в оперативном порядке перешли на новые технологии, то есть стали производить собственный газ из угля. Естественно, изменили технологию производства, сделав определенные вложения. И мы будем работать в этом режиме», - подчеркнул Сатаров.

ТАЛКО для обеспечения производства алюминия топливом получила два участка в месторождении угля «Фон Ягноб», расположенном в Айнинском районе.

«Работа идет очень успешно. Мы полностью обеспечиваем свое производство», - сказал Сатаров.

Отметим, что ОАО «Таджиктрансгаз» планирует с началом наступающего года восстановить поставки природного газа из Узбекистана. В настоящее время между газовиками двух стран идет переговорный процесс.

Одновременно таджикский газораспределительная компания выясняет интерес и потребности промышленных предприятий Таджикистана в природном газе.

Основным потребителем узбекского природного газа до прекращения его поставок в 2012 году являлась ТАЛКО.

После полного прекращения поставок с 1 января 2013 года таджикский алюминиевый гигант стал обеспечить свои потребности за счет использования газогенераторов по синтезированию газа из местного угля.