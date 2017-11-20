Регулярное авиасообщение между столицами Таджикистана и Азербайджана будет восстановлено в декабре этого года.

Договоренности о начале регулярных полетов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» с декабря 2017 года по маршруту «Душанбе – Баку – Франкфурт – Баку – Душанбе» достигнуты на прошлой неделе в ходе рабочего визита делегации ОАО «Сомон Эйр» и ГУП «Таджикская алюминиевая компания» в Баку, сообщили «АП» в ТАЛКО. Рейс будет осуществлятся два раза в неделю.

Вопрос о начале полетов по данному маршруту обсуждался на встрече таджикской делегации с президентом ЗАО «AZAL Азербайджанские Авиалинии» Джахангиром Аскеровым, директором авиакомпании «Buta Airways» Джамилем Манизаде и первым Вице-президентом группы компаний SILK WAY Темуром Гасановым.

«Также стороны приняли решение по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации таджикских специалистов в области гражданской авиации на базе специализированных учебных заведений Азербайджана», - отметил источник.

В начале октября посол Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанов на встрече с министром промышленности и новых технологий РТ Шавкатом Бобозода заявил, что отсутствие прямого авиарейса Баку-Душанбе препятствует продвижению таджикско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах, несмотря на наличие широких возможностей.

Возможности восстановления прямого авиарейса Душанбе-Баку неоднократно обсуждались сторонами на различных уровнях за последние годы.

Такой авиарейс был открыт в мае 2012 года, однако в связи с малым пассажиротпотоком он был приостановлен.

В марте 2013 года данный авиарейс был возобновлен, но позже опять по вышеуказанной причине был закрыт.

Между тем, в рамках визита таджикской делегации в Баку также состоялись переговоры между «ТАЛКО» и «DET-Al». По итогам этих переговоров было подписано соглашение о поставках с декабря этого года нефтяного кокса для нужд таджикского алюминиевого предприятия в объёме от 3 до 7 тысяч тонн ежемесячно взамен поставок анодов, криолита, флюорита и вторичного алюминия в Азербайджан для «DET-Al».

«Одновременно была достигнута договоренность о перезапуске на толлинговой основе простаивающего азербайджанского Гянджинского глинозёмного комбината с привлечением со стороны ТАЛКО международных инвестиций в 2018 году и последующими поставками на взаимовыгодных условиях глинозёма для производства алюминия в Таджикистане», - отметили в ТАЛКО.

Стороны определили механизмы приемлемой тарификации транзита через территорию Азербайджана алюминиевой продукции для нужд ТАЛКО.