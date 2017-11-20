Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в города и районы Согдийской области 18 ноября принял участие в церемонии реализации проекта восстановления и реконструкции системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой 35-тысячного населения города Бустон (бывший Чкаловск).

Как сообщает пресс-служба главы государства, восстановление данного объекта было осуществлено на основании трёхстороннего соглашения между ГУП «Коммунально-жилищное хозяйство РТ», Европейским банком реконструкции и развития и Организацией по восстановлению системы водоснабжения городов северного Таджикистана.

Для осуществления проекта в Бустоне было выделено 25 миллионов 532 тысячи сомони, из которых 13 миллионов 293 тысячи сомони составляют кредиты, 12 миллионов 240 тысяч сомони – гранты.

Проект был начат в марте 2014 года и охватывает 6 городов и районов Согдийской области. По состоянию на сегодняшний день на основании данного проекта в городах Бустон, Гулистон и Бободжонгафуровском районе были завершены работы на 80 миллионов 659 тысяч сомони, а жители этих регионов обеспечены питьевой водой.

Восстановительные работы в рамках этого проекта продолжаются в городах Истиклол, Канибадам и Исфара.

В Бустоне Эмомали Рахмон также открыл предприятие по производству фармацевтических препаратов и медицинских материалов ООО “Фарм Сугд”. На церемонии открытия президент призвал работников предприятия «производить высококачественные, соответствующие международным стандартам лекарства и упаковочные материалы к ним».

Новообразованное фармацевтическое предприятие является предприятием по производству капсул, медикаментов из лекарственных растений Таджикистана, бинтовых упаковок и медицинской ваты, расфасовки сиропов по емкостям. Здесь также функционирует центр изучения и анализа лекарств и медицинских материалов, целебных растений Таджикистана.

На предприятии налажено производство более 20 видов медицинских материалов из целебных растений, свыше 20 видов и наименований сиропов, стерильных и нестерильных марлей, 3 наименования медицинской ваты, 4 вида медицинских лечебных жиров, 2 вида спиртового раствора, 3 вида специальных лечебных соков, в общей сложности более 60 видов лекарственных препаратов.

Далее Эмомали Рахмон в Бустоне ознакомился с деятельностью инновационной теплицы по выращиванию овощей по принципу гидропоники и ранее официально открытого цеха по производству полуфабрикатов из волокна и базальтовых минеральных плит, образцами экономичных жилых домов - ООО “Элегант.”

Данная теплица является опытной, в ней овощи выращиваются по принципу гидропоники, т. е. без земли и развиваются за счет базальтовых волокон. Следует отметить, что одним из направлений деятельности ООО “Элегант” является производство базальтовых волокон и ежегодно производится 14 тысяч кубических метров этого вида сырья.

Общая площадь инновационной теплицы составляет 1800 квадратных метров, одновременно на площади 1200 квадратных метров организовано выращивание лимона. Внутри теплицы также функционирует небольшое кафе.