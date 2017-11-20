В Афганистане подразделение спецназа совершило налет на тюрьму, которую контролировали представители движения «Талибан». Об этом сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на афганский телеканал «1TV». В результате были освобождены десятки пленников.

Операция была проведена в уезде Навзад провинции Гильменд. Всего были освобождены 27 человек. Среди освобожденных были двое полицейских, а также несколько детей.

В ходе операции была также уничтожена мастерская по производству взрывных устройств. Десять человек были задержаны.

Талибы подтвердили факт освобождения пленников. При этом они заявили, что те попали в плен «по уголовным обвинениям». Хотя местные власти полагают, что люди были похищены, поскольку их заподозрили в поддержке официального правительства. Также среди них могли оказаться родственники военных или сотрудников полиции.

В Афганистане продолжаются столкновения между талибами и правительственными силами. За последние месяцы в стране также произошла серия терактов, в которых погибли сотни людей. Часть, предположительно, совершили сторонники террористической группировки «Исламское государство», другие – талибами.

Власти предлагали талибам мирные переговоры. Для этих целей было открыто представительство «Талибана» в Катаре. Однако существенных результатов это не принесло.

Исламистское движение «Талибан» правило Афганистаном во второй половине 1990-х годов. Его правление было прекращено в результате военной кампании, организованной США. Однако талибы по-прежнему контролируют значительную часть территории страны.

С начала года «Талибан», согласно отчету Генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, расширил сферу своего влияния. По данным на август 2017 года, 43% из 407 районов страны либо находились под влиянием талибов, либо там шло противостояние между ними и правительственными войсками. За полгода площадь такой территории выросла на 3%. Талибы пользуются наибольшим влиянием в южной провинции Урузган, в значительной степени контролируют соседнюю провинцию Гильменд и северную провинцию Кундуз.