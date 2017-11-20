Азиатская футбольная Конфедерация опубликовала 18 ноября список номинантов на получение ежегодных наград по итогам 2017 года. Федерация футбола Таджикистана вошла в число трех номинантов на получение награды «Развивающаяся национальная футбольная ассоциация года» (AFC Member Association of the Year – Developing category).

Помимо ФФТ на этот приз также претендуют Федерации футбола Ливана и Вьетнама.

Гала-церемония Азиатской футбольной Конфедерации «AFC Annual Awards 2017», на которой будут подведены итоги уходящего года и названы лауреаты сезона-2017 в азиатском футболе, состоится 29 ноября в столице Таиланда Бангкоке.

Таджикистан на этом мероприятии будут представлять первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо и председатель Федерации футбола Душанбе Анваршо Мирзоев, сообщается на официальном сайте ФФТ.

В 2015 году ФФТ уже претендовала на приз «Развивающаяся национальная футбольная ассоциация года АФК», однако в тогда эта награда была присуждена Футбольной Ассоциации Гонконга.

В 2014 году в Маниле ФФТ получила приз-признание президента АФК за развитие детского и массового футбола (AFC President Recognition Award for Grassroots Football).