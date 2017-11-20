Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 ноября во Дворце Арбоб Бободжонгафуровского района выступил на торжественном собрании по случаю 25-й годовщины 16-й сессии Верховного совета республики.

По мнению экспертов, именно она стала началом концы гражданской войны в стране.

В своем выступлении президент отметил, что в годы гражданской войны 1992-1997 годов в стране погибло свыше 150 тыс. граждан, более миллиона человек стали беженцами, 55 тыс. детей стали сиротами, 25 тыс. женщин потеряли своих детей и мужей, ущерб, нанесенный войной национальной экономике, составляет более 10 миллиардов долларов США.

Эмомали Рахмон напомнил, что он в той сессии принял присягу верности своему народу и Родине.

«Я тогда поклялся, что если понадобится, то я в обмен на свою жизнь принесу своему народу мир. Тогда я публично сказал, что пока не верну всех беженцев на Родину, не успокоюсь», - заявил президент.

пресс-служба президента РТ

Президент сказал, что тогда определенные круги в стране и за рубежом были заинтересованы в разжигании гражданской войны в Таджикистане.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «запрещенная на территории республики как террористическая организация Партия исламского возрождения Таджикистана и ее спонсоры были инициаторами разжигания братоубийственной войны в стране».

«Они хотели построить в Таджикистане исламское государство», - заявил президент.

Эмомали Рахмон выразил уверенности в том, что каждый гражданин Таджикистана будет защищать национальные интересы страны, мир и стабильность своей Родине.