Темы, связанные с развитием двусторонних отношений между министерствами внутренних дел Таджикистана и Узбекистана были рассмотрены во время встречи в Душанбе в конце прошлой недели первых заместителей глав МВД двух стран Абдурахмона Аламшозода и Даврона Назармухамедова.

В ходе встречи были обсуждены важные вопросы, касающиеся региональной безопасности и совместной борьбы с преступностью, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-центр МВД РТ.

Также были обсуждены вопросы выявления лиц, находящихся в розыске на территориях двух государств, обмена информацией в сфере оперативно-розыскной деятельности, сотрудничества органов внутренних дел двух стран по предотвращению нарушений в приграничных районах и проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий.

По итогам встречи был подписан Протокол.

Делегация МВД Узбекистана в рамках визита посетила Гиссарскую крепость, столичный парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни, культурно-исторический комплекс «Кохи Навруз», Национальный музей Таджикистана и новое здание Академии МВД Таджикистана.