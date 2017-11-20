ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 НОЯБРЯ

2014 – Минтранс ввел запрет на реализацию билетов для граждан РТ по направлению в Россию по внутренним паспортам;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 НОЯБРЯ

1908 – родился ученый-востоковед (филолог), академик АН Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикистана Абдулгани Мирзоев.

1930 – родился журналист Музофир Илолов

1935-1984 – родился композитор Саид Хамроев

1938 – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Музаффар Мухиддинов.

1938 – родился писатель Бозор Собир

1946 – родился критик Абдухолик Набиев

1946-2004 – родился доктор филологических наук, профессор Шокир Мухтор

1953-2000 – родился писатель и режиссёр Сайф Рахимзоди Афарди

1953-2011 – родился литературовед Абдуманон Насриддинов

1954 – родился писатель и режиссер, государственный деятель Сайф Рахимов.

1958 – родился журналист Неъматулло Нурулло

1963 – родился композитор Парвиз Тураби

1965 – родилась певица Сабохат Начмиддинова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 15-20 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c.Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.