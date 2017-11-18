Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 17 ноября снова снизила тарифы на направления Душанбе-Ташкент и Душанбе-Ташкент-Душанбе.

Как сообщил Ориф Рузимуродов, представитель НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Республике Таджикистан, итоговая стоимость перевозки из Душанбе в Ташкент составит в одну сторону 676,5 сомони (65 EUR) и 1353 сомони (130 EUR) за маршрут Душанбе-Ташкент-Душанбе, включая все сборы.

Это уже третье снижение цен с начала полетов между Душанбе и Ташкентом.

Первый регулярный рейс по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент был совершен 11 апреля этого года. Стоимость билета на самолет в Ташкент тогда составляла 1230 сомони (140 долларов).

В середине октября «Узбекистон хаво йуллари» снова снизила стоимость авиабилета на рейс Душанбе-Ташкент. Цены на билет по этому маршруту составляли 910 сомони (в один конец), а туда и обратно - 1585 сомони.

Принятие данного решения со стороны руководства авиакомпании объяснялось привлечением большего количества пассажиров.

Напомним, НАК «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в столицу Таджикистана один раз в неделю по вторникам на комфортабельных самолетах А320.

Таджикские пассажиры могут без визы находиться в зоне транзита аэропорта Ташкента 48 часов при осуществления гражданами Таджикистана полета из Ташкентского аэропорта в другие страны.