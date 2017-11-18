«Мы предложили выйти на заключение договоров о социальном обеспечении между странами СНГ на основе принципа пропорциональности», – сказал глава Минтруда России Максим Топилин по итогам ХХХ юбилейного заседания Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ, прошедшего 17 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства.

По его словам, «с помощью таких договоров могут учитываться пенсионные права граждан, приобретенные на территории одного государства, при установлении пенсии на территории другого».

«Такой подход – полноценная возможность реализации гражданами приобретенных социальных прав», - отметил он.

Пресс-центр сообщает, что участники заседания рассмотрели вопросы реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств – участников СНГ и Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017-2020 годы, пенсионного обеспечения.

«Принцип пропорциональности предусматривает так называемый «экспорт пенсий» государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина, – пояснил министр. - При этом каждая договаривающаяся сторона исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории. Для исчисления размера пенсии компетентные органы обеих сторон применяют свое национальное законодательство».

По его словам, такой договор успешно применяется межу России и Беларусью на протяжении уже многих лет.

«Принцип пропорциональности мы в настоящее время обсуждаем при подготовке проектов договоров о пенсионном обеспечении с Азербайджаном, Молдовой, Таджикистаном, а также в рамках Евразийского экономического союза, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия», добавил Топилин.