Военная операция США в Афганистане, начатая в 2001 году, обошлась уже "в $679,8 млрд". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Гленн Файн, обнародовав в пятницу свой доклад, передает ТАСС.

"В одобренном Конгрессом США бюджете минобороны США на 2018 финансовый год [начался 1 октября] на военные операции выделено еще $64,6 млрд, в том числе $45,9 млрд - на Афганистан", - заметил он.

"В целом с 2001 года Конгресс выделил $1,6 трлн на операции в Афганистане, Ираке и других местах", - добавил Файн.

По его словам, талибы в Афганистане по-прежнему отказываются "сесть за стол переговоров" с правительством этой страны. В конце сентября, указал Файн, в Афганистане "в боях участвовали от 25 тыс. до 35 тыс. боевиков движения "Талибан" и правительство полностью контролировало лишь "57% районов страны".

Талибы изначально обозначили, что говорить будут только с Вашингтоном, без участия афганского правительства, которое они считают марионеточным. "Талибан" (движение запрещено в РФ) также подчеркнуло, что мира в Афганистане не будет без вывода всех иностранных войск из страны и гарантий того, что представители движения войдут в правительство национального единства.

В настоящее время американский контингент в Афганистане насчитывает 14 тыс. военнослужащих. Им помогают около 7 тыс. солдат и офицеров из стран НАТО и других партнеров по коалиции.