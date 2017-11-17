Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся посетить на новогодние праздники европейские страны. Документ доступен на сайте ведомства, сообщает CA-News.



«Экстремисты продолжают фокусироваться на туристических объектах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах и местных органах власти. Кроме того, отели, клубы, рестораны, места отправления культа и проведения массовых мероприятий, парки, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые места остаются приоритетными целями для возможных атак», — указано в сообщении.



В ведомстве напомнили, что террористы практикуют разнообразные методы нападения: с использование огнестрельного и холодного оружия, взрывчатки, автомобилей.



В Госдепе напомнили о терактах во Франции, Швеции, России, Испании и Финляндии.



27 сентября директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен заявил, что самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки «Исламское государство».

