6 ноября 2017 года исполняется ровно 70 лет завершению всех работ по строительству в Душанбе площади имени 800-летия Москвы, одной из самых красивых городских площадей.

Площадь окружают исторические здания, самые известные из них - театр оперы и балета имени Айни и первая городская гостиница – «Вахш». В центре площади устроен самый большой городской фонтан.

Однако 70 лет назад здесь все было иначе. Бурьяны и косогоры, огромные заросли верблюжьей колючки, вот что было на огромном пустыре перед великолепным зданием театра.

Но раним утром, 6 сентября 1947 года все изменилось. Сталинабад (Душанбе) проснулся на рассвете от необычно долгих и протяжных заводских гудков. Но для большинства горожан они не стали сюрпризом, так как многие знали о начале строительства площади имени Москвы у театра оперы и балета. Тысячи сталинабадцев ранним утром вышли благоустраивать площадь, находящуюся перед зданием театра. Площадь строилась методом народной стройки. В этот день со всех концов города сюда пришли первые строители: студенты, рабочие, интеллигенция, служащие госучреждений. Уже к восьми часам утра площадь превратилась в огромный строительный лагерь. Непрерывно приходили и уходили машины, появлялись новые строители с лопатами и кирками. Только в первый день на стройку вышло более 3000 человек. Они взрыхлили и вынули более 1000 кубометров грунта. Ощущение огромного и важного дела, с которым трудились горожане, чувствовалось на протяжении всего строительства площади. Казалось, весь город строит площадь имени Москвы. 6 ноября 1947 года, в канун 30-летия Великой Октябрьской революции, строительство площади было завершено.

Сегодня мы представляем небольшую галерею уникальных фотографий, посвященных этому событию.

Сталинабад (Душанбе), 6 сентября 1947 года. Горожане-добровольцы записываются на работы, связанные со строительством площади у театра оперы и балета 1 /7

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.