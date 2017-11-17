На минувшей неделе ректор единственного Исламского института в республике заявил о том, что в текущем учебном году девушки не подали документы на поступление в данный вуз, в результате чего вуз может стать институтом для мальчиков.

Специалисты считают, что данный факт может привести к исчезновению института бибиотун, другие же утверждают, что бибиотун были еще до появления какого-либо религиозного учреждения.

Как сообщает радио «Озоди» со ссылкой на ректора Исламского института Тоджиддина Асомуддинзода, в текущем году среди абитуриентов отсутствовали девушки. Также несколько уже учащихся девушек перешли на учебу в другие университеты.

«Сейчас девушкам интереснее работать в педагогической и медицинской сфере, в связи с чем многие покинули наш вуз, чтобы получить какую-то профессию», - отметил ректор, опровергнув слухи о том, что университет исключает девушек. «Они сами не хотят учиться в данном вузе», - отметил Асомуддинзода.

«Бибиотун – это тема любви к Аллаху»

Социальный институт бибиотун, отун или бибихалифа известен по всей стране, однако более распространен все же в Согдийской области. Там даже при отделе женщин зарегистрирован Совет бибиотун, которому 3 ноября исполнилось 6 лет.

Однако на официальном уровне про них мало говорят. Кто же они на самом деле?

Доктор философских наук АН РТ Зулайхо Усманова провела исследование в 2008–2010 годах на севере Таджикистана, пытаясь понять феномен бибиотун в контексте общей картины ислама в стране. По итогам своего исследования она пришла к выводу, что практика отун/бибиотун имеет широкое распространение в северной части страны и пользуется большой популярностью среди женщин различного возраста, различного социального, профессионального и образовательного уровня.

Как отмечает Усманова, отун выполняет множество функций: проповедническую, воспитательную, психологическую и др. Она имеет большой авторитет и фактически играет роль неформального духовного лидера среди женщин общины.

По ее словам, система религиозных верований, ритуалов и обрядов, разработанная женщинами, переплетается с культурой и играет ведущую роль в духовной жизни женщин Северного Таджикистана.

По мнению Усмановой, бибиотун – это сфера творчества: каждое выступление бибиотун является настоящим артистическим представлением, исполненным глубокого смысла, веры и фантазии.

«Бибиотун придаёт нашей культуре особенность, обогащает её разнообразием и женским творчеством. В услугах бибиотун нуждается довольно большое число людей, прежде всего женщин. Моё двухлетнее исследование данного феномена выявило, что бибиотун не представляют никакой угрозы, анализ их текстов показал, что в них не содержится никакого экстремистского или радикального контекста. Бибиотун – это тема любви к Аллаху и его пророку Мухаммаду», - говорит эксперт.

Глава совета бибиотун Мастура Темурова рассказывает, что шесть лет назад они с другими бибихалифа пришли к решению создать Совет. По их мнению, единая программа и цель принесет больше пользы, чем работа в одиночку. На данный момент в Совете бибиотун 25 женщин, возраст которых составляет от 50 до 80 лет.

По ее словам, в Совете нет молодых из-за отсутствия у них опыта.

«Бибихалифа должна быть человеком, у которого есть жизненный опыт, нет семейных проблем, человеком с авторитетом», - говорит бибиотун.

Мастура Темурова отмечает, что биботун никто не готовит, это талант и божий дар. Сама глава Совета бибиотун всю жизнь работала преподавателем русского языка, но, благодаря своему ораторскому мастерству, смогла стать бибиотун.

«Когда я начала объяснять людям законы ислама на их языке, то народ меня принял, они меня поняли. Я умею читать Коран, еще в школе в качестве иностранного языка мы учили арабский язык. Сейчас мы в Совете бибиотун ведем просветительскую деятельность, объясняем, что законно или противозаконно», - отметила она.

По ее словам, они тесно работают с отделом по делам женщин, а управление МВД по Согду часто приглашает их на встречи с населением.

У бибиотун Совета есть даже единая форма одежды, по которой их уже узнают в народе.

Древнейшая профессия

Рустам Азизи, заместитель председателя Центра исламоведения, отмечает, что феномен бибиотун идет к исчезновению по объективным причинам.

Прежде всего, по словам Азизи, бибиотун появились в средневековье, когда у девочек был ограниченный доступ к информации. Бибиотун осведомляла девушек о религии, а иными словами, давала хоть какое-то образование.

«Однако сейчас, когда появился интернет, при любом возникшем вопросе можно обратиться к Всемирной паутине. Это уменьшает роль женщин-бибиотун в жизни девушек», - отмечает Азизи.

Второй момент, из-за чего этот социальный институт может исчезнуть, - то, что согласно поправкам к закону об упорядочении традиций и обычаев многие из обрядов, такие как гахворабандон, чиллагардон, девичник, которые проходили с участием бибиотун, запрещены или ограничены семейным кругом. Это привело к тому, что спрос на услуги бибиотун пропадает.

«Это профессия, которая как-то оплачивается. И теперь, по законам рынка, бибиотун уходят», - говорит религиовед.

Также, по словам Рустама Азизи, в данный период девушки могут самостоятельно получить религиозное образование.

«Если тематика наших бибиотун ограничивается моральными нравоучениями и просветительской работой, то тематика молодого поколения, она более агрессивная. Она по содержанию более мужская. О роли ислама в мире, о джихаде, праве мусульман. Раньше таких разговоров не было. Естественно, для женщин более молодого поколения программа молодых образованных женщин более привлекательна, и женщин-бибиотун вытесняет сам рынок», - отметил замглавы Центра исламоведения.

Однако по словам Зулайхо Усмоновой, институт отун, или бибиотун, возник довольно давно, задолго до открытия Исламского института в Таджикистане и даже до любого исламского высшего учебного заведения. Бибиотун – это женщины – религиозные специалисты, в функцию которых входит обслуживание женской части религиозного мероприятия, - чтение аятов и сур из Корана, народных стихотворений, посвященных славословию в честь пророка Мухаммада. Бибиотун также «работают» на мероприятиях «мушкилкушо» («преодоление трудностей»).

«Бибиотун представляют собой ту часть религиозной жизни, которая в науке называется ‟неофициальный” или ‟народный” ислам; официальный ислам в первую очередь адресован мужчинам, женщине же предписывается исповедовать религию в рамках дома, женщина не может быть муллой, имамом», - отмечает Усманова.

По ее словам, институт бибиотун не исчезнет с закрытием женской группы в Исламском институте, так как выпускницы этого вуза не могли автоматически становиться бибиотун: для обретения данного статуса требовалось больше, нежели закончить вуз.

«Но профессия бибиотун может исчезнуть, если против нее ополчится вся государственная машина», - заключила она.