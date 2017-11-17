ФИФА объявила о продаже почти всех дешевых билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Эти билеты были доступны для покупки только россиянам, сообщает РБК.

Спустя сутки после старта второго этапа первого периода продаж доступными остались только 2% билетов. На данный момент доступны только билеты для особой категории болельщиков (для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Более половина заявок на билеты, 51%, поступил от российских болельщиков. Среди остальных фанатов по количеству заявок лидируют аргентинцы, мексиканцы, бразильцы, колумбийцы, китайцы, австралийцы, немцы и индийцы.

Оставшиеся билеты можно будет приобрести на сайте ФИФА. Этот период продаж закончится 28 ноября.

Второй период продаж стартует 5 декабря, после того, как состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира. Продажи в рамках второго этапа будут проходить на сайте FIFA.com/bilet следующим образом: с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 — продажи посредством случайной жеребьевки, с 13 марта 2018 по 3 апреля 2018 — продажи в «порядке живой очереди».

Доставка билетов начнется в апреле-мае 2018 года. На данный момент продано около 700 тыс. билетов.

К настоящему моменту определились уже все участники финального турнира. На первенство вышли Швеция, Хорватия, Швейцария, Сенегал, Тунис, Марокко, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу и Панама. Россия получила право сыграть в финале как хозяйка турнира. Жеребьевка состоится 1 декабря.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).

