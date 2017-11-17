Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего визита в Согдийскую область ознакомился с выпускаемой крупными предприятиями региона продукцией.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, во время встречи с представителями компаний президент дал наставления по выпуску качественной, конкурентоспособной, импортозамещающей продукции.

На показ президенту была выставлена различная продукция, в частности ковры, двери и окна, столы и стулья, а также другие различные рукодельные изделия, изготовленные местными мастерами.

В сообщении пресс-службы отмечается, что предпринимателями Согдийской области созданы десятки новых промышленных предприятий с сотнями новых рабочих мест.

Исполнительному органу государственной власти Согдийской области и строителям области, которые участвовали в реконструкции Парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни, в торжественной обстановке был вручен Главный приз и денежный приз в размере 30 тысяч сомони.

Напоминается, что в октябре в городе Душанбе был подытожен Республиканский конкурс по возведению и реконструкции парков культуры и отдыха, спортивных площадок и обустройству улиц и проспектов. Победителем конкурса по реконструкции Парка имени Айни был признан хукумат Согдийской области.