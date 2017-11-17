Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока от имени Ассоциации бадминтона Японии в рамках Программы “Спорт для будущего” передал Кабиру Джуразода, председателю Федерации бадминтона РТ оборудование для бадминтона, - сообщили в посольстве Японии в РТ.

«Для поддержки молодых таджикских спортсменов по бадминтону и улучшения условий обучения Федерации бадминтона Таджикистана были переданы 30 ракеток, 15 штук спортивной одежды, 10 пар спортивной обуви и 80 воланов», - сообщили в посольстве.

Посольство Японии в РТ

Федерация бадминтона Таджикистан является относительно молодой организацией. Она начала свою деятельность в 2011 году и начала организовывать регулярные турниры различного уровня.

В рамках японской программы «Спорт для будущего» по всему миру реализуется ряд проектов. Вышеупомянутый проект является третьим по счету, реализованным в Таджикистане. Ранее в 2016 году были успешно реализованы «Проект по предоставлению оборудования для Федерации дзюдо Таджикистана» и в 2017 году «Проект по улучшению оборудования спортивной подготовки для спортсменов с ограниченными возможностями».

посольство Японии в РТ

Программа направлена на продвижение и расширение спортивного значения Олимпийского и Паралимпийского движения для людей всех поколений, в том числе молодых, которые представляют будущее. Программа будет реализоваться в период с 2014 по 2020 годы, с целевым охватом более чем 10 миллионов человек из более 100 стран.

Посольство Японии в РТ

«Эффективно и успешно реализовать программу «Спорт для будущего» к Олимпийским и Паралимпийским играм Токио-2020 - является обязательством правительства Японии», - отметили в посольстве.