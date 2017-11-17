Сегодня в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» проходит активная, завершающая фаза учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Боевое братство-2017". В маневрах принимают участие контингенты всех государств ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана).

Всего в учениях, стартовавших 10 ноября, задействованы более 5 тыс. военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, прибывший 16 ноября в Таджикистан специально для участия в завершающей фазе учений КСОР ОДКБ, заявил журналистам, что учения показали, что уровень подготовки военных ОДКБ значительно вырос.

«Учения показали, что изменилось все на порядок выше. Штабы стали более подготовленными. Когда штабы работают, войска успешно выполняют поставленные задачи, - сказал Хачатуров. - Изменения в лучшую сторону очевидны».

По его словам, одним из самых важных достижений является то, что контингенты всех стран ОДКБ провели внеплановые учения.

«Сейчас даже из самых далеких республик прибыли сюда контингенты. Считаю, что учения пошли успешно», — сказал Хачатуров.

Сегодня, 17 ноября, в ходе учений расчеты российских оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили тренировочный лагерь условных боевиков новой улучшенной ракетой.

"Искандер-М" поразили тренировочный лагерь "боевиков" новой улучшенной ракетой на учении в Таджикистане. Боевой пуск со стартовых позиций на полигоне Ляур прошел штатно, баллистическая ракета поразила цель на удалении более 130 км в районе приграничного с Афганистаном полигона Харбмайдон, подтвердив улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения", - сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

Рощупкин добавил, что беспилотные летательные аппараты "Орлан", находившиеся над районом цели, показали ее поражение с отклонением не более 10 м.

Военные атташе девяти стран прибыли на финал антитеррористических учений КСОР ОДКБ в Таджикистан, сообщил Рощупкин.

В частности, это представители военно-дипломатического корпуса Афганистана, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции, США и России. Они «будут наблюдать за практическим действиями на полигоне Харбмайдон, встретятся с руководителем учений, командующим войсками ЦВО генералом Владимиром Зарудницким и обсудят военно-политическую обстановку в Центрально-Азиатском регионе», уточнил Рощупкин.

В масштабных антитеррористических учениях, тактические эпизоды которых разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более 5 тыс. военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысэ единиц военной техники. Впервые задействовано более 60 вертолетов и самолетов.