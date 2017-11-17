Недавно Комитет ООН по правам ребенка представил заключительные рекомендации Таджикистану, где призывает защитить детей от пыток со стороны полиции.

«АП» попыталась узнать о ситуации с пытками в отношении детей подробнее.

Что было в докладе?

В конце сентября в Женеве был прослушан объединенный доклад Таджикистана о ходе выполнения Конвенции о правах ребенка. Отметим, что наша страна ратифицировала данную Конвенцию еще в 1993 году.

При рассмотрении доклада Комитет обратил внимание на проблемы, связанные с осуществлением прав ребенка, и сделал более 50 рекомендаций. Например, Комитет призвал государство обратить внимание на высокий уровень риска применения пыток и жестокого обращения во время задержания правоохранительными органами, в частности во время ареста и в ходе допросов. Призвал применять правовые положения о привлечении к ответственности виновных в применении пыток, обеспечить выплату адекватной компенсации детям - жертвам пыток и жестокого обращения. А также немедленно запретить и прекратить практику использования одиночного заключения как дисциплинарной меры для детей, лишенных свободы.

Отметим, что Конвенция ООН против пыток определяет пытки как любое действие, которым государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, какому- либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от данного лица сведения или признания, наказать, напугать или принудить его. В соответствии с этим определением большую часть перенесенных детьми видов обращения, согласно их описанию, скорее всего, можно квалифицировать как пытки.

9-классника пытали током

Центр по правам ребенка в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека при поддержке ЮНИСЕФ провел исследование «Пытки и жестокое обращение в контексте правосудия по делам несовершеннолетних в Таджикистане», согласно которому треть детей, охваченных исследованием в учреждениях закрытого типа, отметили жестокое обращение со стороны милиции. Когда детей попросили объяснить, то они сказали, что их били, обращались к ним жестоко и зачастую безжалостно на этапе задержания, привода в ОВД, пребывания там и проведения допроса. Все случаи пыток, выявленные в ходе данного исследования, применялись к несовершеннолетним мужского пола.

За 10 месяцев 2017 года правовые организации оказали помощь в реабилитации 35 жертвам, 6 из них являются несовершеннолетними.

Что касается детей, содержащихся в учреждениях (исправительная колония для мальчиков, специальная школа и специальный профессионально-технический лицей), то там становились свидетелями насилия в отношении детей со стороны персонала в форме буллинга (травли), жестокого психологического обращения и физического насилия тяжелой степени.

Основная часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними, – это кражи, т.е. преступления имущественного характера. По данным МВД, за первое полугодие 2017 года зарегистрировано 339 преступлений со стороны несовершеннолетних.

Уголовная ответственность в Таджикистане наступает с 16 лет, но для определенных преступлений, таких как убийство, изнасилование и кража, она наступает с 14 лет.

По закону заключение под стражу в качестве меры пресечения, а также задержание могут применяться к несовершеннолетнему только в исключительных случаях, при совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Но на практике заключение несовершеннолетнего под стражу до суда является распространенным явлением. Родители несовершеннолетнего или другие его законные представители должны быть извещены о задержании, но на самом деле эти нормы зачастую не соблюдаются.

Вот, например, история 9-классника одной из столичных школ, о которой рассказали «АП» его родственники. Он был задержан милицией за подозрение в краже. О том, что ее сын задержан, его мать узнала поздно вечером, после его длительного отсутствия.

- Мы с мужем долго искали сына, телефон его был выключен, друзья ничего не рассказывали, мы уже думали о самом худшем – что его сбила машина и его уже нет в живых, - рассказывает женщина. - Только после многочасовых поисков и расспросов его друзей вдруг стало известно, что группу подростков задержали по подозрению в квартирной краже и в их числе находился мой сын.

По ее словам, дети находились в отделе милиции одного из районов столицы, и, когда они приехали, чтобы узнать, в чем дело, ее сын уже был допрошен.

- Когда я увидела Мехроба, он выглядел испуганным и уставшим, - говорит она. - В отделе нам объяснили, что он уже допрошен, и глубокой ночью нас отпустили домой, предварительно оштрафовав за неисполнение закона об ответственности родителей за воспитание детей. Выяснилось, что кражу совершил его друг, а сын и другие ребята знали, но скрыли этот факт.

Как рассказал позже Мехроб родителям, в отношении его и других задержанных ребят применялись пытки. Его подвергли ударам электрического тока, погрузив ноги в таз с водой, пока он «не раскололся и не сдал товарища».

После пыток девочка покончила с собой

Есть родители, которые после обнаружения факта кражи сами в целях устрашения своих провинившихся чад сдают их в отдел милиции, подвергая пыткам и побоям.

Таким образом несколько лет назад был наказан несовершеннолетний Карим, который украл у собственного отца 100 долларов. Как признался «АП» отец подростка, он поступил так, чтобы в дальнейшем сын не повторял подобных действий.

В милиции пошли на «уступки» и наказали подростка…

Согласно одной из историй исследования «Пытки и жестокое обращение с детьми в контексте юстиции для несовершеннолетних в Таджикистане», которое было опубликовано в «АП» в 2014 году, 17-летняя Р.С. была задержана милицией по подозрению в краже. Вместе с ней была также задержана еще одна несовершеннолетняя девочка в качестве ее соучастницы. Обе были доставлены в отделение милиции и жестоко избиты.

«Со слов Р.С., ее били по голове, угрожали изнасилованием, поднимали за волосы и резко бросали на пол. Девушка находилась в ОВД двое суток, однако сотрудники милиции не уведомили ее родителей о задержании. После двух дней, проведенных в ОВД и использования незаконных методов получения доказательств, девочки дали признательные показания и были отпущены под присмотр родителей. После очередного вызова на допрос Р.С. выпила уксус и скончалась в больнице», - говорится в отчете.

Со слов матери девушки, она была напугана тем, что ее снова вызвали на допрос и ей придется вновь пережить жестокое обращение и пытки со стороны сотрудников ОВД.

Закон не предусматривает обязанности служащих СИЗО и ИВС проводить обязательный медицинский осмотр при приеме и во время пребывания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в СИЗО и ИВС. Данный пробел в законе дает лазейку и возможность для правоохранительных органов применять пытки и недозволенные методы расследования.

В основном дети не рассказывают о том, что являлись жертвами насилия, из-за боязни последствий.

Оскорбительная процедура

Тревожным фактом, отмечается в исследовании «Голос ребенка», проведенном в 2016 году в рамках проекта «Международная тюремная реформа (PRI) в Центральной Азии», о содержании детей в учреждениях закрытого типа в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане является то, что одна из девочек по прибытии в приемник-распределитель подверглась прохождению теста на наличие «девственной плевы».

Как говорится в исследовании, сотрудники подтвердили, что они проводят эту процедуру с согласия со стороны девочек и все это свидетельствует о применении подобной практики до настоящего времени. «Тест на наличие «девственной плевы» представляет собой травмирующий опыт для девочек, что может привести к социальной дискриминации и изоляции. Данная процедура также противоречит международным стандартам по правам человека. Необходимо в срочном порядке ввести уголовные и административные меры для запрета данной оскорбительной процедуры», - считают правозащитники.

Между тем, как стало известно «АП», недавно был зафиксирован случай с 10-летней девочкой, которая проходит по делу о насилии в семье, и в ее отношении была дважды проведена процедура по проверке наличия девственной плевы.

Как сообщается на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, за три месяца (с 1 июля по 30 сентября 2017 года) Группой правовой помощи и организациями - членами Коалиции было документировано 15 обращений граждан о предполагаемых случаях пыток и жестокого обращения, из которых 5 совершено в отношении несовершеннолетних.

Кто занимается «проблемными» детьми?

Специализированный отдел по правам ребенка в Таджикистане был создан при Офисе омбудсмена в 2012 году, а в прошлом году президент страны назначил уполномоченного по правам детей Таджикистана. Вместе с тем, значительное число правозащитных организаций ведут деятельность, направленную на защиту детей и подростков. На сегодняшний день, по словам специалистов, усовершенствовано законодательство, регулирующее систему правосудия в отношении детей, были внесены изменения и дополнения в несколько кодексов и нормативно-правовых актов. Также были приняты законы «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О предупреждении насилия в семье», «Об образовании» и «О защите прав ребенка».

Благодаря этим поправкам во время допроса детей предусмотрено: обязательное присутствие адвоката, законного представителя и педагога (психолога); медицинский осмотр ребенка при приеме в любое место изоляции от общества; время допроса подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего установлено не более 2 часов подряд без перерыва и по совокупности не более 4 часов в день; минимальный возраст для уголовного преследования определен с 14 лет; окончательный срок расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетнего установлен до 6 месяцев; максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнего установлен до 12 лет.

«Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения. Заявления о применении пыток и жестокого обращения поступили на МВД, в том числе УБОП, воинские части Минобороны и Главного управления Погранвойск ГКНБ», - говорится на сайте Коалиции НПО против пыток.

При поддержке ЮНИСЕФ в районных судах были созданы 7 кабинетов дружественного отношения к детям. В 23 судах республики из 65 были назначены судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних.

Разработан новый проект Программы реформирования системы правосудия в отношении детей на 2017–2021 годы, который находится на стадии принятия в правительстве.

Между тем, по мнению правозащитников, до сих пор некоторые статьи национального законодательства не приведены в соответствие с международными стандартами. В частности, предложение сократить срок задержания несовершеннолетнего до вынесения решения суда о мере пресечения до 24 часов, как рекомендовано Комитетом ООН по правам ребенка.

Правозащитные организации называют и другие проблемы.

«В Таджикистане применение одиночного заключения в качестве дисциплинарной меры взыскания для детей было устранено в 2002 году и вновь введено в 2010 году, - отмечает директор ОФ «Правовая инициатива» Гульчехра Рахманова. - Помещение в одиночную камеру за нарушение режима может длиться максимум от 5 до 7 дней».

По ее словам, если несовершеннолетних осужденных за нарушение дисциплины в местах заключения помещают в ДИЗО (дисциплинарный изолятор), то в отношении их согласно Кодексу исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан применяются такие ограничения, как запреты на длительные свидания, телефонный разговор, получение передач, приобретение продуктов питания, просмотр кинофильмов и телепередач, пользование настольными играми.

Между тем, по ее словам, одиночное заключение в качестве дисциплинарной меры в отношении несовершеннолетнего согласно международным стандартам рассматривается в качестве «жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения». Для этого достаточно просмотреть Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, так называемые «Гаванские правила».

Маленькие, но успехи

В 2013 году была создана рабочая группа, состоящая из представителей НПО и омбудсмена РТ, для постоянного мониторинга закрытых учреждений в целях предупреждения пыток и других форм жестокого обращения.

Как рассказала координатор данной группы, сотрудник Бюро по правам человека и соблюдению законности в Таджикистане Тахмина Жураева, с 2014 года по октябрь 2017 года они посетили более 40 учреждений: ИВС, СИЗО, колонии, приемник-распределитель для несовершеннолетних, спецшколы и другие учреждения.

По словам правозащитника, раньше на первом этапе у группы не было возможности проводить конфиденциальные интервью с лицами, содержащимися в этих учреждениях, так как выезды осуществлялись на основании предварительного уведомления руководства мест лишения свободы. Однако начиная с 2015 года все посещения проводятся без предварительного уведомления руководства, на конфиденциальной основе с лицами, содержащимися в местах лишения и ограничения свободы.

Между тем Жураева отмечает, что за период своей деятельности мониторинговая группа не выявила фактов пыток или другого жестокого обращения в отношении детей в местах лишения и ограничения свободы. Однако группа сделала несколько рекомендаций касательно прав несовершеннолетних, а именно: искоренить дисциплинарные изоляторы (ДИЗО) на законодательном уровне, так как они продолжают существовать в Таджикистане, хотя на практике несовершеннолетних туда не помещают.

И вторая рекомендация касается содержания несовершеннолетних девочек вместе с женщинами. «Во время первого визита в женскую колонию в Нуреке мониторинговая группа выявила совместное содержание несовершеннолетних девочек с взрослыми женщинами, и было рекомендовано искоренить подобную практику. Наш последующий визит в женскую колонию по истечении определенного времени показал, что девочек переместили в отдельный блок», - рассказывает Жураева.

Право на голос

Как отмечается проектом «Международная тюремная реформа (PRI) в Центральной Азии», с 2013 по 2016 год они провели два исследования «Голос ребенка», в которых правозащитные организации стремятся нарушить существующее на сегодняшний день молчание по вопросам насилия в отношении детей в закрытых учреждениях и предоставить этим детям возможность высказаться, чтобы поделиться своими проблемами и опасениями.

Дети являются уязвимыми, поскольку они не способны защищать свои права самостоятельно. Защита их прав для взрослых всегда должна быть первостепенной задачей.

Пока Таджикистан не ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции против пыток, опасность быть наказанным неправомерно еще остается.