Президент Таджикистана в рамках своего пребывания в Согде сегодня, 17 ноября, открыл в Худжанде президентскую школу для одаренных детей.

09:37 сегодня

Фотоотчет с поездки президента в Согд. День первый

Строительство школы, которая в одну смену сможет принимать 2 тыс. 600 учеников, было начато в 2006 году. На ее  возведение потрачено свыше 25 миллионов сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту должили, что для работы в школе на конкурсной основе были отобраны 80 педагогов.

Президент после открытия школы там же провел встречу с представителями общественности и актива города Худжанд. 

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем развития образования в Согде, сообщается в сообщении пресс-службы главы  государства. 