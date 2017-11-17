Эмомали Рахмон на встреч с активом города Истиклол, 16 ноября 2017 года

Президент Таджикистана в рамках своего пребывания в Согде сегодня, 17 ноября, открыл в Худжанде президентскую школу для одаренных детей.

Строительство школы, которая в одну смену сможет принимать 2 тыс. 600 учеников, было начато в 2006 году. На ее возведение потрачено свыше 25 миллионов сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту должили, что для работы в школе на конкурсной основе были отобраны 80 педагогов.

Президент после открытия школы там же провел встречу с представителями общественности и актива города Худжанд.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем развития образования в Согде, сообщается в сообщении пресс-службы главы государства.