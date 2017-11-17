Комитет Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о межправительственном соглашении между Россией и Узбекистаном об организованном наборе и привлечении граждан республики к временной трудовой деятельности на территории РФ. После ратификации документа для трудовых мигрантов будут организованы конкретные рабочие места, а работодатель будет нести ответственность за трудоустройство и увольнение граждан Узбекистана, пишет "Парламентская газета".

«Данное соглашение впервые внедряет механизм, позволяющий принимать рабочую силу в организованном порядке», — отметила важность законопроекта заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентины Кабановой, соглашение между Россией и Узбекистаном — первый документ, который гарантирует трудоустройство мигрантов. В будущем, выразила надежду парламентарий, аналогичные документы будут согласованы и с другими странами СНГ.

Согласно документу, мигрант, принятый на работу по приглашению работодателя, будет иметь трудовой патент. На таких работников не распространяются услуги ОМС — мигранты смогут получать лишь экстренную медицинскую помощь. При возникновении несчастного случая на производстве ответственность за жизнь и здоровье мигрантов будет нести работодатель.

Сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам российского права потенциальные работники будут в Узбекистане. Там же организуют проверку, не в розыске ли гражданин и нет ли у него непогашенной судимости, а также организуют медосмотр. В Узбекистане уже создали автоматизированную электронную базу тех граждан, которые уехали из страны на заработки в Россию.

Со своей стороны, российские власти будут обязаны обеспечить мигрантам места проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, а также безопасные условия труда и пенсионное страхование.

В России, по данным МВД, проживает 1 миллион 455 тысяч официально трудоустроенных трудовых мигрантов. Из них 765 тысяч держателей трудовых патентов — граждане Узбекистана, 128 из них являются специалистами высшей квалификации. С начала 2017 года разрешение на временное проживание в России получили 60 тысяч граждан Узбекистана, вид на жительство — 29 тысяч.