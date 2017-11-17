Из-за аварии на канадском трубопроводе на территории США вытекло около 795 тысяч литров нефти.

Около 795 тысяч литров сырой нефти вытекло на территории США в результате аварии на трубопроводе Keystone, принадлежащем канадской компании TransCanada.



Инцидент произошел в штате Южная Дакота. Трубопровод, поставляющий нефть с месторождений Канады на перерабатывающие предприятия США, оказался поврежден в районе города Амхерст, сообщают канадские СМИ .

По этому нефтепроводу идут поставки из канадской провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в американские штаты Небраску, Техас, Оклахому и Иллинойс.

Для ликвидации утечки операторы трубопровода были вынуждены перекрыть его от канадского штата Альберта до насосных станций в Оклахоме и Иллинойсе, сообщает РБК.



Авария случилась за несколько дней до того, как комиссия штата Небраска должна вынести решение по проекту схожего трубопровода Keystone XL. В 2015 году этот проект был заморожен решением Барака Обамы из соображений экологической безопасности. Однако в поддержку строительства нового трубопровода выступил Дональд Трамп, настаивающий на его экономической важности.

Вскоре после избрания, в январе 2017 года он принял решение о возобновлении работ по проекту.