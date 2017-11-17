Ведущие немецкие банки выделят Узбекистану 950 миллионов евро. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписал соответствующие соглашения в ходе узбекско-германского бизнес-форума в Мюнхене, сообщает пресс-служба НБУ, на которое ссылается ИА Фергана.

Самое крупное соглашение – на сумму 500 миллионов евро – подписано с Deutsche Bank AG. Средства пойдут на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике. 350 миллионов евро выделит Commerzbank AG, и еще 100 миллионов евро – AKA Bank. Эти деньги направят, в частности, на финансирование проектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Заемные соглашения являются «негарантированными», то есть не требуют предоставления правительственной гарантии, подчеркивается в сообщении.

Еще одно соглашение подписали АО «Узавтосаноат» и немецкий концерн Volkswagen AG, который планирует в 2019 году начать производство пикапов Amarok в Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба совместного предприятия JV MAN Auto-Uzbekistan, на базе которого будет налажено производство. Volkswagen Amarok будут собирать по технологии мелкоузловой сборки (CKD), сообщил Sputnik представитель СП. При этом, он не назвал мощности производства, отметив, что эти параметры «находятся в стадии обсуждения».

«Узавтосаноат» также договорился с MAN Trucks&Bus AG о производстве грузовых автомобилей MAN CLA с двигателем, работающим на сжатом природном газе, и самосвала MAN CLA массой 50 тонн. Соответствующее соглашение было подписано с учетом «развитой инфраструктуры газозаправочных станций в Узбекистане и растущего спроса на грузовую технику с двигателем, работающим на СПГ, а также прогрессивных темпов развития промышленности в регионе», – говорится в сообщении JV MAN Auto-Uzbekistan. Этот проект планируют реализовать в 2019-2020 годах. Еще одно подписанное соглашение касалось производства междугородних туристических автобусов MAN Lion's Coach, которое хотят наладить в Узбекистане к 2020 году.

Глава Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов встретился с руководителем крупнейшей в мире туристической компании «TUI Group» Клаусом Мангольдом, передает Uzreport. Стороны обсудили организацию различных туров в Узбекистан для жителей Германии, в том числе историко-познавательного, гастрономического, этно- и экотуризма. На первом этапе сотрудничества «TUI Group» выразила желание направлять в Узбекистан до 100 туристов ежемесячно. Постепенно эту цифру планируется увеличить до одной тысячи туристов в месяц.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с правительственной делегацией в Мюнхен 14 ноября. На следующий день делегация посетила штаб-квартиру Siemens AG и встретилась с членом правления компании Роландом Бушем, а также президентом «Siemens» в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером, сообщает пресс-служба представительства Siemens в Узбекистане.

Участники встречи подписали несколько меморандумов, в частности, стороны договорились организовать совместную клинику по онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии в республике.

Соответствующий документ подписали с Siemens представители Минздрава Узбекистана. АО «Узнефтегазмаш» подписал с концерном договор о развитии СП «Сервисный центр UNGM-DR», которое занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана.

«Планируется расширение сфер оказываемых услуг и повышение квалификации сотрудников предприятия. В перспективе производственная площадка сможет стать сервисным центром для обслуживания динамического оборудования «Siemens», эксплуатируемого в стране и регионе, в целом», – говорится в сообщении.

«Узбекэнерго», АО «Национальная энергосберегающая компания» и «Siemens Gamesa» заключили меморандум по пилотному проекту в ветроэнергетике, мощностью 100 МВт. А министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана договорилось с концерном о создании системы «Безопасный город».

«Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений управления дорожным трафиком, пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей и единой биллинговой системы для коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Визит узбекской делегации в Германию завершится 17 ноября. Отметим, что Германия – один из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе.

По итогам 2016 года объем узбекско-германского товарооборота достиг $520,1 миллиона. За первые девять месяцев текущего года этот показатель превысил $450 миллиона.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 110 предприятий, созданных при участии инвесторов из Германии, из них около 30 предприятий со 100% германским капиталом.