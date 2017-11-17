Новоназначенные послы пятнадцати государств мира вручат свои верительные грамоты президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Церемония состоится в начале следующей недели во Дворце нации в Душанбе.

Чрезвычайные и Полномочные послы Федеративной Республики Германия, Королевства Бельгия, Канады, Эстонской Республики, Румынии, Мексики, Аргентины, Чили, Кипра, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, Королевства Марокко, Южно-Африканской Республики, Монголии и Государства Израиль прибудут в Душанбе для участия в церемонии вручения верительных грамот Эмомали Рахмону, сообщает департамент информации МИД республики.

До встречи с президентом вышеназванные дипломаты вручат копии своих верительных грамот главе МИД Таджикистана Сироджиддину Аслову.

Ожидается, что президент Таджикистана на встрече с новоназначенными послами изложит намерения официального Душанбе о развитии дальнейших отношений с их государствами.