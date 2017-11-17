Посол Республики Таджикистан в Германии Маликшо Негматов посетил немецкий город Ройтлинген – город-побратим Душанбе. Посла Таджикистана приняла Барбара Бош - обербургамистр города Ройтлинген, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Таджикский дипломат передал Барбаре Бош дружественное послание председателя города Душанбе Рустама Эмомали. В ходе разговора стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между городами-побратимами.

Стороны подтвердили свою готовность к укреплению и расширению двусторонних отношений в экономической, культурной, образовательной и туристической сферах. Посол Таджикистана пригласил Барбару Бош в Душанбе. В ответ она поблагодарила посла за приглашение и просила передать дружественное приветствие председателю города-побратима Душанбе Рустаму Эмомали. Она в частности заявила, что при удобном случае готова нанести визит в таджикскую столицу в сопровождении предпринимателей и деятелей культуры города Ройтлинген.

Также в рамках рабочего визита в Торгово-промышленной палате города Ройтлинген состоялась встреча Посла Таджикистана с руководителем данной палаты Йенсом Каспером. В ходе беседы Посол проинформировал собеседника об экономических возможностях и благоприятном инвестиционном климате в Республики Таджикистан и призвал Торгово-промышленную палату города Ройтлингена содействовать привлечению предпринимателей- членов данной палаты к сотрудничеству с предпринимателями Таджикистана.