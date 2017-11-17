Государственное финансирование девяти видов единоборств в Таджикистане прекращается: они попадают под запрет. Впредь в спортивных учреждениях, финансируемых государством, запрещается организовывать группы по профессиональному боксу, греплингу, универсальным боям, смешанным боям (MMA), К-1, рукопашным боям, профессиональным боям, нью-фулл контакту и панкратиону. Решение об этом принято 3 ноября Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве страны. Но информация о приятии решения была размещена на комитета 15 ноября.

Первый заместитель главы Комитета по делам молодежи и спорта Ризо Назарзода в этой связи отметил, что это не значит, что данные девять видов единоборств попали под полный запрет. Запрет касается только государственных спортивных учреждений. В частных секциях заниматься этими видами спорта пока можно.

По словам заместителя председателя Комитета по делам молодежи и спорта, Олимпийского чемпиона Дилшода Назарова, за счет прекращения госфинансирования указанных видов единоборств появилась возможность потратить освободившиеся средства на другие виды спорта - олимпийские.

«В большинстве спортивных школ количество не олимпийских видов спорта гораздо превышает количество олимпийских видов. Такая ситуация привела к тому, что подрастающее поколение большее тяготеет к единоборствам, чем к традиционным, олимпийским и национальным видам спорта», – отметил начальник управления физической культуры и развития спорта молодежного и спортивного ведомства Носир Бозор.

Боксер Мавзуна Чориева, бронзовый призер Лондонских олимпийских игр, считает, что нужно взять под контроль работу тренеров в частных спортивных школах.

«Сегодня, зачастую тренерской деятельностью стали заниматься люди, не прошедшие тренерскую школу. Они собирают и тренируют молодежь в клубах, подвалах, обучают их единоборствам, сами не понимая смысл тренерской работы», – отметила Мавзуна Чориева.

Главный тренер национального вида борьбы «гуштингири» Махмаддовуд Одинаев привел в пример статистику министерства здравоохранения, согласно которой более 800 человек стали инвалидами, «благодаря» непрофессиональным тренировкам, которые проводятся не специалистами.

«Главная причина – многие тренеры не имеют тренерской специальности. Они не проходили через настоящий спорт. Некоторые дерутся за рубежом, завоевывают пояса, а потом открывают школы на родине, не имея представления о тренерской работе. Собирают молодежь с улиц и учат их не спорту, а просто драться, и многие ходят в эти секции, чтобы показать свою силу на улице. Не лучше ли больше пропагандировать национальные виды спорта, например «гуштингири», – отметил Одинаев.

По данным Комитета, в настоящее время в государственных спортивных школах Таджикистана функционируют 85 секций по универсальному и рукопашному боям, нью-фулл-контакту и другим единоборствам.

Теперь, после принятия соответствующего решения, все они будут закрыты. Дети, которые занимаются этими видами, по желанию перейдут в другие – близкие виды спорта, например в каратэ ВКФ, тхэквондо, самбо, дзюдо, или же в частные секции по своим видам спорта.

Ведь что касается частных школ и секций по вышеуказанным видам спорта, то пока речи об их запрете или закрытии в стране не идет. Но…