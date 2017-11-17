В загоревшемся здании склада лакокрасочной продукции в Волгограде могли находиться люди. По последним данным ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, с большой долей вероятности, есть погибшие.

Информация о пожаре поступила в 15:53 по московскому времени. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

Как уточняет "Интерфакс", горит склад лакокрасочных изделий на улице Ползунова. В ликвидации возгорания задействовано 18 единиц техники и 50 человек личного состава. На место также выехала экологическая лаборатория. Причины пожара устанавливаются.