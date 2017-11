According to data from the Agency for Statistics under the President of Tajikistan, Tajikistan’s external debt grew by 500 million U.S. dollars (USD) in three months to October 1, 2017, reaching more than 2.803 billion USD.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд