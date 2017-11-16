Таджикистан улучшил свою позицию в Глобальном индексе терроризма, характеризующий уровень террористической угрозы в странах мира.

Таджикистан в опубликованном лондонским Институтом экономики и мира рейтинге Global Terrorism Index 2017 находится на 72-ом месте среди 163 стран мира. В прошлогоднем рейтинге наша республика расположилась на 56-ом месте.

Согласно рейтингу, в 2017 году Таджикистан набрал 2.427 балла (чем ниже балл, тем ниже угроза) и расположился среди стран с низким уровнем террористической угрозы.

Наиболее безопасной страной Центральной Азии признан Туркменистан (134-ое место), где уровень террористической опасности оценивается нулевым баллом. Узбекистан занимает 123-ое место (0,077 балла), Кыргызстан – на 79-ом (1,989 балла), а Казахстана – на 67-ом месте (2,9500 балла). Россия находится на 33-ом месте (5,329 балла).

Самый же высокий уровень террористической опасности приписывают Ираку (10 баллов), Афганистану (9.441 балла) и Нигерия (9.009 балла).

Наиболее же безопасными названы Португалия, Румыния, Латвия, Сингапур, Словения и некоторые другие страны, имеющие, как и Туркменистан, нулевой уровень террористической опасности.

Авторы доклада оценивают уровень террористической активности внутри страны по следующим основным критериям: количество терактов, число погибших и пострадавших, уровень материального ущерба.

«Институт экономики и мира» - независимая неправительственная и некоммерческая экспертная организация с офисами в Нью-Йорке, Гааге и Сиднее. Исследования в области терроризма организация ведет с начала 2000 года. Доклад Global Terrorism Index в этом году представлялся в пятой редакции.