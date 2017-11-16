Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном, по которому Бишкек должен был получить $100 миллионов помощи в рамках евразийской интеграции, сообщает ИА Фергана.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. МИД Киргизии поручено в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации соглашения и связанных с ним протоколов.

Соответствующий законопроект в течение месяца прошел три слушания в парламенте и был принят 9 ноября. Само соглашение было подписано в 2016 году. Предусмотренная в нем помощь должна была пойти на улучшение таможенной инфраструктуры Киргизии, а также приведение ветеринарных и фитосанитарных систем республики в соответствие с нормами ЕАЭС. Первый транш, эквивалентный $41 миллиону, должен был поступить в октябре.

Киргизское руководство отказалось от помощи Казахстана на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Ситуация обострилась после того, как Атамбаев обвинил Астану в попытке повлиять на президентские выборы в Киргизии. После голосования, на котором победил ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков, Казахстан ужесточил досмотр людей и грузов на границе с Киргизией, из-за чего в пунктах пропуска на общем рубеже образовались длинные очереди (в Астане объяснили эту инициативу борьбой с контрабандой).

В течение месяца после выборов Атамбаев несколько раз выступал с резкими высказываниями в адрес руководства соседней республики. В ходе заседания национального совета по устойчивому развитию 15 ноября президент Киргизии заявил, что не намерен извиняться за свои слова, и предложил попросить прощения тем, кто «наглым образом лезет во внутренние дела Кыргызстана и хочет посадить свою шестерку в кресло президента». Он также обвинил Казахстан в том, что Киргизия оказалась «отрезана» от ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Сегодня официальные лица Казахстана отреагировали на очередные выпады киргизского президента. Глава казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев счел речь Атамбаева «истеричной», отметив, что она «идет во вред отношениям истинного добрососедства». «Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», – написал он в своем Твиттере.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил Tengrinews, что как дипломат и глава внешнеполитического ведомства он не вправе давать оценку высказываниям главы соседнего государства. «Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства», – добавил он. Чуть ранее казахстанский политолог Ерлан Карин на своей странице в Facebookнаписал, что Атамбаев пытается переложить на других ответственность за провалы в годы своего президентства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не комментировал очередной выпад Атамбаева. Однако на заседании Астанинского клуба 16 ноября глава государства (отвечая на один из вопросов) заявил, не сумев не упомянуть киргизские выборы, что странам Центральной Азии необходимо быть вместе для успешного развития региона: «В Киргизии недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, что наша Центральная Азия просто обречена быть вместе, объединяться. Не против кого-то, а ради блага наших государств, для процветания наших народов». «Мы все – Богом данные соседи», – заключил он.

Стоит отметить, что Атамбаев во время своего вчерашнего выступления также высказывался о важности добрососедских отношений. «Мы, соседние государства, должны жить в мире и согласии. Уважать друг друга. Относиться как к равному. И помнить: что если ты поджигаешь дом соседу, то ветер может переметнуться, и пламя перекинется на твой собственный дом», - заявил тогда он.

Напомним, что инаугурация нового президента Кыргызстана, которую ждут в Казахстане, состоится 24 ноября. Но 20 ноября журналистам обещана очередная последняя пресс-конференция Атамбаева, так что Астане еще, видимо, придется услышать неприятные слова в свой адрес.