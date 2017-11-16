Таджикистан сдерживает дальнейшее падение объема своей внешней торговли путем наращивания экспорта продукции.

Размер внешнеторгового оборота республики за 10 месяцев этого года составил более 3,2 миллиарда долларов. Это на 2% (на 8 миллионов долларов) меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Импорт товаров в нынешнем году сложился в размере более 2,2 миллиарда долларов, что на 10,5% (на 266 миллионов долларов) меньше объема соответствующего периода 2016 года.

Заметно сократился ввоз машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, муки, пшеницы.

Экспорт же продукции в этом году вырос почти на 35 процентов (на 258 миллионов долларов), составив свыше одного миллиарда долларов.

Такому существенному росту экспорта в первую очередь способствовал увеличение объема вывоза за границу изделий из камня, гипса и цемента, драгоценных и полудрагоценных камней и металлы, минеральных продуктов, полимерных материалов, готовых пищевых продуктов.

Размер внешнеторгового оборота Таджикистана за последние два года упал почти на 1,4 миллиарда долларов: с 5 миллиардов 316 миллионов долларов в 2014 году до 3 миллиардов 929 миллионов долларов по итогам 2016 года.

К падению размера товарооборота республики привело существенное сокращение объема импорта (около 1,3 миллиарда долларов) за 2015-2016 годы.

Основным торговым партнером Таджикистана остается Россия: товарооборот между этими странами за 10 месяцев составил 765 миллионов долларов, снизившись по сравнению с этим же периодом 2016 года на 18 процентов.

Приближается вплотную к России Казахстан, размер товарооборота Таджикистана с которым в январе-октябре нынешнего года вырос почти на 30 процентов. Объем таджикско-казахского товарооборота за 10 месяцев этого года достиг 673 миллионов долларов.

С Китаем же Таджикистан за этот период наторговал всего на 471 миллионов долларов. Объем таджикско-китайского товарооборота в этом году сократился почти на 40 процентов.